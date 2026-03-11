Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 March 2026 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 2:16 PM IST

    ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പിരിമുറുക്കം: ആഗോള എണ്ണ വിപണിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ‘ഈസ്​റ്റ്​-വെസ്​റ്റ്’ പൈപ്പ്‌ലൈനുമായി സൗദി അറേബ്യ

    റിയാദ്: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ലോക എണ്ണ വിപണിയുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യ നിർണ്ണായക നീക്കം നടത്തി. രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് ചെങ്കടൽ തീരത്തെ യാംബു തുറമുഖത്തേക്ക് എണ്ണ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ‘ഈസ്​റ്റ്​-വെസ്​റ്റ്​’ പൈപ്പ്‌ലൈൻ സൗദി ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ബദൽ മാർഗ്ഗം വലിയ സഹായമാകും.

    ആഗോള ഊർജ്ജ ഭൂപടത്തിലെ നിർണ്ണായക കേന്ദ്രമായി മാറിയ യാംബു തുറമുഖം വഴി നിലവിൽ ലോകത്തിലെ അഞ്ച് പ്രധാന ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും സൗദി അറേബ്യ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനവും അതിവേഗത്തിലുള്ള ചരക്ക് നീക്കവും യാംബുവിനെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ പ്രധാന വിതരണ ശൃംഖലയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

    ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, എണ്ണ കയറ്റുമതിക്കായി 27 കൂറ്റൻ ഓയിൽ ടാങ്കറുകളും കപ്പലുകളുമാണ് നിലവിൽ യാംബു തുറമുഖത്തിന്റെ ബെർത്തുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി അനുമതി കാത്തുനിൽക്കുന്നത്. ഇത് തുറമുഖത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രാധാന്യത്തെയും പ്രവർത്തനക്ഷമതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചെങ്കടൽ വഴിയുള്ള ഈ സുരക്ഷിത പാതയിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണവിലയും വിതരണവും സുസ്ഥിരമായി നിലനിർത്താൻ സൗദിക്ക് സാധിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലും ആഗോള ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും സൗദി അറേബ്യ കൈവരിച്ച ഈ മുന്നേറ്റം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.

    TAGS:pipelineStrait of Hormuzoil marketgloballySaudi Arabia
    News Summary - Tensions in the Strait of Hormuz: Saudi Arabia launches 'East-West' pipeline to ensure security of global oil market
