    Posted On
    date_range 19 May 2026 6:08 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 6:08 PM IST

    സൗദിയിൽ ചൂട് വർധിക്കും; ഒമ്പത് പ്രവിശ്യകളിൽ ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റിന്​ സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലും പരമാവധി താപനിലയിൽ വർധനവ് തുടരുമെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചൂട് പ്രകടമായി ഉയരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. ഇതോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ കാറ്റും അതിനെത്തുടർന്നുള്ള പൊടിക്കാറ്റും തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൊടിപടലങ്ങൾ നിറയുന്നത് മൂലം കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ, വടക്കൻ അതിർത്തി മേഖലകൾ, അൽ-ജൗഫ്, തബൂക്ക്, ഹാഇൽ, അൽ-ഖസീം, മദീന മുനവ്വറ, മക്ക മുകർറമ എന്നിവിടങ്ങളിലും, റിയാദ് പ്രവിശ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും കാഴ്ചപരിധി പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ മേഖലകളിലെ വാഹനയാത്രക്കാർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

    കടൽമാർഗ്ഗം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കായി ചെങ്കടലിലെ ഉപരിതല കാറ്റിന്റെ വേഗതയും ദിശയും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെങ്കടലിന്റെ വടക്കൻ, മധ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 15 മുതൽ 30 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വടക്ക്, വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നിന്നായിരിക്കും കാറ്റ് വീശുക.

    എന്നാൽ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 10 മുതൽ 25 കിലോമീറ്റർ വരെയായിരിക്കുമെന്നും, ഇത് തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് മുതൽ വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലായിരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി പൊതുജനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പിന്തുടരണമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    TAGS:warningSaudi Arabiadust stormstemperature rise
    News Summary - Temperatures to rise in Saudi Arabia; warning issued for severe dust storms in nine provinces
