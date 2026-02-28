Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    28 Feb 2026 7:53 AM IST
    Updated On
    28 Feb 2026 8:04 AM IST

    റിയാദിൽ തെലുങ്ക് ദമ്പതികൾ കുത്തേറ്റു മരിച്ചു; 12ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ മകൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ

    റിയാദിൽ തെലുങ്ക് ദമ്പതികൾ കുത്തേറ്റു മരിച്ചു; 12ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ മകൻ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ
    പ്രദാകാത്മക ചിത്രം

    റിയാദ്: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ രാജമഹേന്ദ്രി സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളെ റിയാദിലെ സ്വന്തം ഫ്ലാറ്റിൽ കുത്തേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പ്രഭാകർ ഗാലി രവി, ഭാര്യ ശ്രീദേവി എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ ഏക മകൻ ഇസ്ര ആകുലസ്​ (15) മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

    റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ 12ാം ക്ലാസ്​ വിദ്യാർഥിയാണ്​ ഇസ്ര ആകുലസ്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന്​ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. റിയാദ്​ നഗരത്തിലെ ഹാരയിലാണ്​ ദീർഘകാലമായി കുടുംബം താമസിക്കുന്നത്​. വ്യാഴാഴ്​ച രാത്രിയിലാണ്​ സംഭവം നടന്നതെന്നാണ്​ വിവരം​.

    പ്രഭാകർ ഗാലി രവി റിയാദിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയറാണ്​. ഭാര്യ ശ്രീദേവി ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയുമാണ്. വർഷങ്ങളായി റിയാദിൽ താമസിക്കുന്ന ഇവർ പ്രവാസി തെലുങ്ക് സമൂഹത്തിനിടയിൽ സുപരിചിതരാണ്.

