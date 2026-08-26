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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 10:29 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 10:29 PM IST

    ലോകത്തെ വൻകിട ടെക് കമ്പനികളും വിദഗ്ധരും റിയാദിലേക്ക്; ‘ലീപ്പ് 2026’ എക്​സ്​പോ ആഗസ്​റ്റ്​ 31 മുതൽ

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    ‘പുതിയ ലോകങ്ങളിലേക്ക്’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന മേളയിൽ 1800-ലധികം ഐടി കമ്പനികൾ എത്തും
    ലോകത്തെ വൻകിട ടെക് കമ്പനികളും വിദഗ്ധരും റിയാദിലേക്ക്; ‘ലീപ്പ് 2026’ എക്​സ്​പോ ആഗസ്​റ്റ്​ 31 മുതൽ
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    റിയാദ്: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാങ്കേതികവിദ്യാ സമ്മേളനങ്ങളിലൊന്നായ ‘ലീപ്പ് 2026’-​െൻറ അഞ്ചാം പതിപ്പിന് ആഗസ്​റ്റ്​ 31-ന്​ റിയാദിൽ തുടക്കമാവും. സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന്​ വരെ റിയാദിന് വടക്കുള്ള മൽഹാം റിയാദ് എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ സെൻററിലാണ് പരിപാടി.

    ‘പുതിയ ലോകങ്ങളിലേക്ക്’ എന്ന ആശയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഗമത്തിൽ ലോകത്തി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും നിക്ഷേപകരും പുതിയ ബിസിനസ് സംരംഭകരും പങ്കാളികളാകും.

    സൗദി ആശയവിനിമയ-വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഫെഡറേഷൻ, ‘തഹാളുഫ്’ കമ്പനി എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സൗദി അറേബ്യയെ ലോകത്തിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും നിർമിതബുദ്ധിയുടെയും പ്രധാന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനും ഡിജിറ്റൽ മേഖലയെ വളർത്താനുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    ഈ വർഷത്തെ മേളയിൽ ആയിരത്തിലധികം പ്രമുഖ വിദഗ്ധർ സംസാരിക്കും. 1800-ലധികം മുൻനിര ടെക് കമ്പനികളും 600-ലധികം പുതിയ സ്​റ്റാർട്ടപ്പുകളും ഇവിടെ അണിനിരക്കും. കൂടാതെ, ബിസിനസുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള 1900-ലധികം വൻകിട നിക്ഷേപകരും എത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് പുതിയ ബിസിനസ് കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും രാജ്യത്തേക്ക് വൻകിട നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കാനും സഹായിക്കും.

    നിർമിതബുദ്ധി, പുതിയ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക രംഗം എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങൾ മേളയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തും. ഇതിനായി നിർമിതബുദ്ധിക്കായുള്ള ‘ഡീപ് ഫെസ്​റ്റ്​’, സാമ്പത്തിക സാങ്കേതികവിദ്യ, ആരോഗ്യ മേഖല, സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, കായികം, ബഹിരാകാശം, ഡിജിറ്റൽ ഗെയിമിങ്​, ടെക്​നിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങിയ സവിശേഷ മേഖലകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഇതോടൊപ്പം പുതിയ ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ‘ലീപ്​ കണക്​ട്​’, കായിക രംഗത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കായി ‘സ്​പോർട്​സ്​ ടെക്​ ഹബ്​’, ലോകത്തെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കാണാൻ ‘വേൾഡ്​ ടെക്​ സോൺ,’ തത്സമയ പരിപാടികൾക്കായി ‘ലീപ്​ സ്​​റ്റുഡിയോസ്​’ എന്നീ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പുതിയ കരാറുകളും പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും മേളയുടെ ഭാഗമാണ്.

    സൗദി വിഷൻ 2030 ലക്ഷ്യമിടുന്ന ശക്തമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ സൃഷ്​ടിക്കാനും ഭാവിയിലെ തൊഴിൽ-വളർച്ചാ അവസരങ്ങൾ തുറക്കാനും ലീപ്പ് കോൺഫറൻസ് വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

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    TAGS:conferenceRiyadh ExpoTechnologyLEAP 2026
    News Summary - Tech Giants and Experts Head to Riyadh for 'LEEP 2026' Expo Starting August 31
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