    റോ​ഡ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സി​ന് കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി

    റോ​ഡ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സി​ന് കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി
    റി​യാ​സ് ബാ​ബു 

    ജി​സാ​ൻ: അ​ബു​അ​രീ​ഷി​ന് സ​മീ​പം വാ​സ​ലി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച മ​ല​പ്പു​റം മ​ഞ്ചേ​രി ആ​ന​ക്ക​യം കോ​ർ​മ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ റി​യാ​സ് ബാ​ബു (47) വി​ൻ​റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ജി​സാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വാ​സ​ലി​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. അ​വ​ധി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കാ​നി​രു​ന്ന ദി​വ​സം താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് വെ​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച് മ​ര​ിച്ച റി​യാ​സി​ന്റെ ആ​ക​സ്‌​മി​ക വി​യോ​ഗം ജി​സാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി​യ ദാ​രു​ണ അ​പ​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ബൂ​അ​രീ​ഷ് കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ്‌ ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം വാ​സ​ലി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ജി​സാ​നി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം വ​ലി​യൊ​രു ജ​നാ​വ​ലി എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. റി​യാ​സ് ബാ​ബു​വി​ന്റെ ഭാ​ര്യ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ജ​സീ​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക​ത്തി​നാ​യി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ജ​സീ​ലും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ അ​ബ്‌​ദു​സ​മീ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി​യും 'ജ​ല' പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് വാ​സ​ലി അ​ബ്‌​ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ൽ മു​ഹൈ​ദ​ബ് മ​സ്‌​ജി​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വ​ൻ​ജ​നാ​വ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വാ​സ​ലി മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. മു​സ്‌​ത​ഫ സ​അ​ദി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    'ജ​ല' കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ലാം കൂ​ട്ടാ​യി, സ​ണ്ണി ഓ​ത​റ, സ​ലിം മൈ​സൂ​ർ, അ​ന്തു​ഷ ചെ​ട്ടി​പ്പ​ടി യൂ​നി​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ശ്റ​ഫ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, ബാ​ബു മ​ഞ്ചേ​രി, സു​ലൈ കൊ​ട്ടാ​രം എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ചെ​യ്‌​ത​ത്‌. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ​സ​മി​തി അം​ഗം താ​ഹ കൊ​ല്ല​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    'ജ​ല' നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഡോ.​ര​മേ​ശ് മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് പു​തി​യ​തോ​പ്പി​ൽ, വി​പി​ൻ, സ​ഞ്ജീ​വ​ൻ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ, ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ് കു​റ്റ്യാ​ടി, താ​ഹ കി​ണാ​ശ്ശേ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ലി​ഹ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, അ​ന​സ് ജൗ​ഹ​രി, സു​ഹൈ​ൽ സ​ഖാ​ഫി, ത​നി​മ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മാ​നു എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഈ ​മാ​സം 21 ന് ​രാ​ത്രി 11.30 ഓ​ടെ​യാ​ണ് വാ​സ​ലി​യി​ൽ വെ​ച്ച് റി​യാ​സ് ബാ​ബു​വി​ന് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    റോ​ഡി​ലൂ​ടെ താ​മ​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന റി​യാ​സി​നെ പി​ന്നി​ൽ നി​ന്നു വ​ന്ന കാ​ർ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ല​ക്കും ശ​രീ​ര​ത്തി​നും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ റി​യാ​സ് ബാ​ബു അ​ബൂ അ​രീ​ഷ് കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ്‌ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22 പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നി​ന് മ​രി​ച്ചു. പി​റ്റേ ദി​വ​സം ജി​സാ​നി​ൽ നി​ന്ന് എ​യ​ർ അ​റേ​ബ്യ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ വ​ഴി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് പോ​കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ദാ​രു​ണ​മാ​യ അ​ന്ത്യം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. 18 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജി​സാ​നി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന റി​യാ​സ് ബാ​ബു വാ​സ​ലി​യി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ട്ടു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യി​വ​ന്ന​ത്.

    'ജ​ല' യു​ടെ സ​ജീ​വ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്ന റി​യാ​സ് കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് ജി​സാ​ൻ ബെ​യി​ഷി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം വ​ലി​യൊ​രു സു​ഹൃ​ദ് വ​ല​യ​ത്തി​നു​ട​മ​യാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ഹ്‌​റ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യ റി​യാ​സ് വി​വാ​ഹി​ത​നും മൂ​ന്നു കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പി​താ​വു​മാ​ണ്. പി. ​ഷാ​ഹി​ന​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. മ​ക്ക​ളാ​യ ഹാ​നി​യ, ഹ​നാ​ൻ, ഹ​ന എ​ന്നി​വ​ർ നാ​ട്ടി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളാ​ണ്.

