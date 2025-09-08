Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    8 Sept 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    8 Sept 2025 10:00 AM IST

    ഓ​ണം ക​ള​റാ​ക്കി റി​യാ​ദി​ല്‍ ടീം ​ലു​ലു​വി​ന്‍റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ന്‍ എം.​പി
    onam, celebration
    ലു​ലു സൗ​ദി സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ പ്രൊ​വി​ന്‍സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ന്‍ എം.​പി, ക​മാ​ൽ വ​ര​ദൂ​ർ

    എ​ന്നി​വ​രെ പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ലു​ലു സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ പ്രൊ​വി​ന്‍സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം റി​യാ​ദി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. രാ​ജ്യ​സ​ഭ എം.​പി ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ന്‍ ആ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലു​ലു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ക​മാ​ൽ വ​ര​ദൂ​ർ, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സൗ​ദി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ര്‍ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.


    ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​നെ​യും, ക​മാ​ൽ വ​ര​ദൂ​രി​നെ​യും പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

