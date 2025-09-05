Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    ഇ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം; മൂ​ന്ന് ദ​ശ​ക​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ന നൈ​പു​ണ്യ​വു​മാ​യി ഫൗ​സി​യ ക​രു​വാ​ട്ടി​ൽ

    ഇ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം; മൂ​ന്ന് ദ​ശ​ക​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ന നൈ​പു​ണ്യ​വു​മാ​യി ഫൗ​സി​യ ക​രു​വാ​ട്ടി​ൽ
    25 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ ആ​ദ​ര​ഫ​ല​കം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മീ​ര റ​ഹ്മാ​നി​ൽനി​ന്ന്

    സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: നീ​ണ്ട മൂ​ന്ന് ദ​ശാ​ബ്ദ​മാ​യി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ റി​യാ​ദി​ൽ ഭാ​ഷ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി ഫൗ​സി​യ ക​രു​വാ​ട്ടി​ൽ. അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തെ പ്ര​ണ​യി​ച്ച ഫൗ​സി​യ, ഒ​രേ ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ചെല​വ​ഴി​ച്ച​തി​ന്റെ മു​ഷി​പ്പു​ക​ളേ​തു​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലെ കു​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ത​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പാ​ഷ​നാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​വൃ​ത്തി​യി​ൽ സ​സൂ​ക്ഷ്മം മു​ഴു​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​റി​വി​ന്റെ​യും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ നു​ക​ർ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ന്ത്രി​ക വെ​ളി​ച്ച​വു​മാ​യി ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ദി​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​പ്പ​ര​ന്നു. അ​നു​നി​മി​ഷം മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ ക്ലാ​സ് റൂ​മു​ക​ളെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ടീ​ച്ച​ർ പ​റ​യു​ന്നു. നേ​രത്ത അ​ധ്യാ​പ​ക​രും സ്കൂ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു വി​ദ്യ​യു​ടെ ഉ​റ​വി​ട​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് അ​തി​ലേ​റെ വി​ദ്യ അ​ഭ്യ​സി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ല മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ​ക്കു മു​ന്നിൽ തു​റ​ന്നു​കി​ട​പ്പാ​ണ്. മ​റ്റു സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും കി​ട്ടി​യ വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ലെ തെ​റ്റും ശ​രി​യും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കിക്കൊ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ ചു​മ​ത​ല​യെ​ന്നാ​ണ് ത​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​മെ​ന്ന് ഫൗ​സി​യ ടീ​ച്ച​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു ടീ​ച്ച​ർ പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും എ​ന്നും അ​പ്ഡേ​റ്റ് ആ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​രു ന​ല്ല അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ കാ​ല​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും അ​തി​നു​വേ​ണ്ടി സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ഫൗ​സി​യ ടീ​ച്ച​ർ ഉ​റ​ച്ചു വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു.

    ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രം​ഗം ഇ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യാ​ണ്, നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് ഒ​രു വി​പ്ല​വം ത​ന്നെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ണാം. ഏ​ത് സം​ശ​യ​ത്തി​നും നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ഉ​ത്ത​രം കി​ട്ടാ​ൻ ഒ​രു പ്ര​യാ​സ​വു​മി​ല്ല. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത ക്ലാ​സ് റൂ​മു​ക​ൾ ഇ​ന്ന് വി​ര​ള​മാ​ണ്. പോ​ക്ക​റ്റി​ൽ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന പ്രൊ​ജ​ക്ട​റു​ക​ളും സ്പീ​ക്ക​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​രും മു​തി​ർ​ന്ന ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നാ​നോ ടെ​ക്നോ​ള​ജി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലു​പ്പം ഇ​നി​യും കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട് . അ​തു​കൊ​ണ്ടു ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് ഇ​നി​യും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു, അ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ന്യം നി​ന്നു​പോ​കു​ന്ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ക​രു​പ്പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ ശ്ര​മ​വും ന​മു​ക്ക​തി​ൽ കാ​ണാം.

    മ​നു​ഷ്യ​മ​ന​സ്സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റെ താ​ല്പ​ര്യ​മു​ള്ള അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ് ഫൗ​സി​യ. അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​യി​ക്കു​ക​യും ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്. ത​ൽ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി നി​ര​വ​ധി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും അ​തി​നു വേ​ണ്ട പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​നും ഇ​ത്ത​രം പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം പ​ഠ​ന വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട ഉ​പ​ദേ​ശ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചി​ല​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ പ്ര​ത്യേ​ക കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്. എ​ൻ.​എ​ൽ.​പി വെ​രി​ഫൈ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ പ്രാ​ക്റ്റീ​ഷ​ന​ർ, എ​നി​യെ​ഗ്രാം, ട്രാ​ൻ​സാ​ക്ഷ​ണ​ൽ അ​ന​ലി​സ്റ്റ്, ഗ​സ്റ്റാ​ൾ​ട്ട് തെ​റ​പ്പി​സ്റ്റ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ ഇ​വ​ർ സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് ഇ​ലാ​ഹി​യ കോ​ള​ജി​ലാ​യി​രു​ന്നു വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​റ​ബി​ക് പ​ഠ​നം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ ഫൗ​സി​യ ടീ​ച്ച​ർ ര​ചി​ച്ച ഭാ​ഷ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള വ​ർ​ക്ക് ബു​ക്ക് പ്രൈ​മ​റി ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ സി​ല​ബ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്..

    അ​ധ്യാ​പ​ന ജോ​ലി​ക്കി​ട​യി​ലും ത​നി​മ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ് ഫൗ​സി​യ ടീ​ച്ച​ർ. സി​മ്മ​ൺ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സി​മ്മ​ൺ​സ് ലീ​ഗ​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി​യി​ൽ ഓ​ഫി​സ് മാ​നേ​ജ​റാ​യ ഇ.​വി അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ആ​ണ് ഭ​ർ​ത്താ​വ്. മ​ക്ക​ൾ: ഡോ. ​ഹി​ബ അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ൽ ആ​രോ​വി​യ ഹോ​മി​യോ ക്ലി​നി​ക് ന​ട​ത്തു​ന്നു. മ​ക​ൻ ബാ​സിം അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, കൊ​ച്ചി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ നാ​ലാം വ​ർ​ഷ എ​ൽ.​എ​ൽ.​ബി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. മ​രു​മ​ക​ൻ: എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ബീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്. പേ​ര​മ​ക്ക​ൾ: മ​ഹാ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, റാ​മി അ​ഹ​മ്മ​ദ്.

    TAGS:Saudi NewsTeachers' Dayteaching experiencegulf news malayalam
    News Summary - Teachers' Day; Fawzia Karuvat with three decades of teaching experience
