    date_range 12 Dec 2025 9:42 AM IST
    date_range 12 Dec 2025 9:44 AM IST

    കേ​ര​ള നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ടീം യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ദ​മ്മാ​മി​ന് കി​രീ​ടം

    മ​ത്സ​ര​ത്തിലു​ട​നീ​ളം ബൗ​ണ്ട​റി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ റ​ൺ നേ​ടി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ദ​മ്മാ​മി​െൻറ അ​നൂ​പി​നെ മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    കേ​ര​ള നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ടീം യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ദ​മ്മാ​മി​ന് കി​രീ​ടം
    കേ​ര​ള നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്രോ​ടെ​ക് കെ.​കെ.​ആ​ർ വി​ൻ​റ​ർ ക​പ്പ്​ സീ​സ​ൺ വ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ടീം ​യു​നൈ​റ്റ​ഡ്

    ദ​മ്മാം: കേ​ര​ള നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്രോ​ടെ​ക് കെ.​കെ.​ആ​ർ വി​ൻ​റ​ർ ക​പ്പ്​ സീ​സ​ൺ വ​ൺ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ടീം ​യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ദ​മ്മാം കി​രീ​ടം നേ​ടി. ഗൂ​ഖ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റി​ന് ടീം ​അ​മി​ഗോ​സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    16 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ആ​ദ്യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം ബൗ​ണ്ട​റി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ റ​ണ്ണു​ക​ൾ നേ​ടി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ദ​മ്മാ​മി​െൻറ അ​നൂ​പി​നെ മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ്സ്മാ​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഉ​ദ​യ് ആ​ണ് മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​ർ. സൈ​ഫി​നെ മി​ക​ച്ച വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​റാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ദ​മ്മാ​മി​​ന്റെ ത​ന്നെ അ​ലി​ഫ് ആ​ണ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച്. ക​ളി​ക്ക് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്രൊ​ട്ട​ക് മാ​നേ​ജി​ങ്​ പാ​ർ​ട്ണ​ർ ഹം​സ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ​ട്രോ​ഫി​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    കെ.​കെ.​ആ​ർ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​ബി​ർ, വി​നീ​ഷ്, ഫൈ​സ​ൽ, ഫ​ഹ​ദ്, ഇ​ജാ​സ്, സു​ൽ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

