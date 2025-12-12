കേരള നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ടൂർണമെൻറിൽ ടീം യുനൈറ്റഡ് ദമ്മാമിന് കിരീടംtext_fields
ദമ്മാം: കേരള നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രോടെക് കെ.കെ.ആർ വിൻറർ കപ്പ് സീസൺ വൺ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറിൽ ടീം യുനൈറ്റഡ് ദമ്മാം കിരീടം നേടി. ഗൂഖ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നാല് വിക്കറ്റിന് ടീം അമിഗോസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
16 ടീമുകളാണ് ആദ്യ ടൂർണമെന്റിൽ മാറ്റുരക്കാൻ എത്തിയത്. മത്സരത്തിൽ ഉടനീളം ബൗണ്ടറികൾ ഉൾപ്പടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റണ്ണുകൾ നേടിയ യുനൈറ്റഡ് ദമ്മാമിെൻറ അനൂപിനെ മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഉദയ് ആണ് മികച്ച ബൗളർ. സൈഫിനെ മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പറായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. യുനൈറ്റഡ് ദമ്മാമിന്റെ തന്നെ അലിഫ് ആണ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച്. കളിക്ക് ശേഷം നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രൊട്ടക് മാനേജിങ് പാർട്ണർ ഹംസ വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു.
കെ.കെ.ആർ ടീം അംഗങ്ങളായ സാബിർ, വിനീഷ്, ഫൈസൽ, ഫഹദ്, ഇജാസ്, സുൽഫി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
