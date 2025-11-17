Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 5:51 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 5:51 PM IST

    സൗദിയിൽ ലൈസൻസില്ലാതെ ടാക്സി സർവിസ്; ഒരാഴ്ച്ചക്കുള്ളിൽ 1,383 ഡ്രൈവർമാർ അറസ്​റ്റിൽ

    വാഹനം കണ്ടുകെട്ടൽ, പിഴ എന്നിവയാണ്​ ശിക്ഷ
    സൗദിയിൽ ലൈസൻസില്ലാതെ ടാക്സി സർവിസ്; ഒരാഴ്ച്ചക്കുള്ളിൽ 1,383 ഡ്രൈവർമാർ അറസ്​റ്റിൽ
    യാംബു: ലൈസൻസില്ലാതെ ടാക്സി സർവിസ് നടത്തുന്ന ഡ്രൈർമാർക്കെതിരെ സൗദി പൊതുഗതാഗത അതോറിറ്റിയുടെ നടപടി തുടരുന്നു. നവംബർ എട്ട്​ മുതൽ 14 വരെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 1,383 പേർ പിടിയിലായി. രാജ്യത്തിന്റെ​ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നാണ്​ ഇവർ അറസ്​റ്റിലായത്​. വാഹനം കണ്ടുകെട്ടൽ, പിഴ എന്നിവയാണ്​ ​ശിക്ഷ.

    പിടികൂടിയവരിൽ 721 പേർ ലൈസൻസില്ലാതെ ടാക്​സി സർവിസ്​ നടത്തിയവരാണ്​. 662 പേർ നിയമവിരുദ്ധമായി യാത്രക്കാരെ ടാക്​സികളിലേക്ക്​ വിളിച്ചുകയറ്റുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ്​. ലൈസൻസില്ലാത്ത ടാക്​സി സർവിസിന്​​ 20,000 റിയാൽ വരെയാണ്​ പിഴ. 60 ദിവസം വരെ വാഹനം കണ്ടുകെട്ടും. യാത്രക്കാരെ കാൻവാസ്​ ചെയ്​ത്​ വാഹനങ്ങളിൽ കയറ്റിവിടുന്നവർക്ക്​ 11,000 റിയാൽ പിഴയും 25 ദിവസം വരെ വാഹനം കണ്ടുകെട്ടലുമാണ്​ ശിക്ഷ. നിയമ ലംഘനം ആവർത്തിച്ച് നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത്​ പൊതുലേലത്തിൽ വിൽക്കും. നിയമ ലംഘനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന വിദേശികളെ നാടുകടത്തും.

    രാജ്യത്തെ ഗതാഗത മേഖലയിലെ മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനും യാ​ത്രാഗതാഗതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താനും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാനും നടത്തുന്ന നിരന്തര ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പരിശോധന കാമ്പയിനുകൾ ഊർജിതതമാക്കുന്നതെന്നും അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ഗതാഗത, ലോജിസ്​റ്റിക്സ് സ്ട്രാറ്റജിക്കനുസൃതമായി ഗതാഗത മേഖലയിലെ സ്​റ്റാൻഡേർഡ് നിരക്കുകൾ ഏകീകരിക്കാനും യാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും അതോറിറ്റിയുടെ നടപടികൾ സഹായിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

