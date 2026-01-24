Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightതവക്കൽനയിൽ ഇനി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 8:33 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 8:33 PM IST

    തവക്കൽനയിൽ ഇനി ശമ്പളവിവരങ്ങളും; സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി പുതിയ സേവനം

    text_fields
    bookmark_border
    തവക്കൽനയിൽ ഇനി ശമ്പളവിവരങ്ങളും; സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി പുതിയ സേവനം
    cancel
    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങളും ഇനി ‘തവക്കൽന’ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നേരിട്ടറിയാം. നാഷനൽ സെൻറർ ഫോർ ഗവൺമെന്റ് റിസോഴ്സ് സിസ്​റ്റംസ് (എൻ.സി.ജി.ആർ) ആണ് ഈ പുതിയ സേവനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാജ്യത്തെ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വ്യക്തിഗത സർക്കാർ സേവനത്തിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്​ഫോമാണ്​ തവക്കൽന. രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സേവന രംഗത്തെ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായി പുതിയ സേവനം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്​ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്‌ഡേറ്റുകളും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും തൽക്ഷണം ആപ്പിലൂടെ പരിശോധിക്കാം.

    വിവരങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ഓഫിസുകളെ നേരിട്ട് സമീപിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇത്​ സമയലാഭം നൽകുന്നു. ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ എവിടെയിരുന്നും സുരക്ഷിതമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്​ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏകീകൃത പ്ലാറ്റ്‌ഫോം. ഇത്​ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നു. സർക്കാർ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന്​ നാഷനൽ സെൻറർ ഫോർ ഗവൺമെൻറ്​ റിസോഴ്സ് സിസ്​റ്റംസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    കോവിഡ്-19 കാലത്ത് ആരോഗ്യ അനുമതികൾക്കായും അണുബാധിരായ ആളുകളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക (കോൺടാക്റ്റ് ട്രെയ്‌സിങ്) പരിശോനക്കുമായി ആരംഭിച്ച ‘തവക്കൽന’, ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ ഐ.ഡി, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, യാത്രാരേഖകൾ, നിയമപരമായ അധികാരപത്രങ്ങൾ (പവർ ഓഫ്​ അറ്റോർണി) തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി സേവനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ‘ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റാ’യി ഇത് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പുതിയ സേവനം കൂടി എത്തിയതോടെ, സൗദിയിലെ പൗരന്മാരുടെയും വിദേശി താമസക്കാരുടെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സാന്നിധ്യമായി തവക്കൽന മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsDigital PlatformDigital Wallet FacilityPower of Attorney
    News Summary - Tawakkala; new service for government employees
    Similar News
    Next Story
    X