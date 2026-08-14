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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 6:58 AM IST

    സൗദിയിലെ ഉപയോക്തൃ സംതൃപ്തിയിൽ ‘തവക്കൽന’ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

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    സൗദിയിലെ ഉപയോക്തൃ സംതൃപ്തിയിൽ ‘തവക്കൽന’ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്
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    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​പ​യോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ സ​മ​ഗ്ര ദേ​ശീ​യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​യ ‘ത​വ​ക്ക​ൽ​ന’ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെൻറ്​ അ​തോ​റി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2026-ലെ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​നു​ഭ​വ പ​ക്വ​ത സൂ​ചി​ക​യി​ലാ​ണ് ത​വ​ക്ക​ൽ​ന ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും രാ​ജ്യ​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ എ​ളു​പ്പ​മു​ള്ള​തും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​പ്പി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. മി​ക​ച്ച 10 സ​ർ​ക്കാ​ർ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ പൊ​തു​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​വും, മി​ക​ച്ച ‘യൂ​സ​ർ എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ്’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​താം സ്ഥാ​ന​വും ത​വ​ക്ക​ൽ​ന സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളും ഒ​രൊ​റ്റ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ത​വ​ക്ക​ൽ​ന ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന സം​യോ​ജി​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കാ​നും, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​ല​വാ​ര​വും പ​ക്വ​ത​യും വ​ർ​ഷം തോ​റും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെൻറ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ഈ ​സൂ​ചി​ക ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​പ​യോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി, ഉ​പ​യോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം, പ​രാ​തി​പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് റാ​ങ്കി​ങ്​ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:digitalSaudi ArabiaInformation and e-Government Authority
    News Summary - ‘Tawakalna’ ranks first in user satisfaction in Saudi Arabia
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