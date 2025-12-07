Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 11:28 AM IST

    ടാ​സ്‌​ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് ദ​മ്മാ​മി​ൽ തു​ട​ക്കം

    ടാ​സ്‌​ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് ദ​മ്മാ​മി​ൽ തു​ട​ക്കം
    ദ​മ്മാ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന 40ാമ​ത്‌ ടാ​സ്‌​ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം

    ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ള​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദ​മ്മാം: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തെ​ക്കേ​പു​റം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 40ാമ​ത്​ കാ​പ്പി​ൻ ഡെ​ക്സ് ടാ​സ്ക് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ദ​മ്മാ​മി​ലെ ഗ്രോ​ത്ത് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ളി​ക്കാ​രും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ണി​നി​ര​ന്ന വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റി​ൽ ടീം ​ഐ​ല​ൻ​ഡ് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ടീം ​വെ​ൽ​ക്കം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    കെ.​വി. ഹ​സ്സ​ൻ കോ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ടാ​സ്‌​ക് വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ കെ.​വി. ആ​ബി​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ജി​ൻ ഉ​മ​ർ കോ​യ, വി​ശി​ഷ്​​ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ, മു​ഖ്യ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ തോ​പ്പി​ൽ എ​ച്ച്.​എ​ഫ്.​സി ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട്​ ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ ജു​ബൈ​ലി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഐ​ല​ൻ​ഡും വെ​ൽ​ക​വും ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. ഡ്രീം​സ് ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് പാ​ര​മൗ​ണ്ടി​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ തോ​പ്പി​ൽ എ​ച്ച്.​എ​ഫ്.​സി ടീം ​വെ​ൽ​ക്ക​ത്തെ​യും (2-1), വൈ.​എം.​സി ജു​ബൈ​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ര​മൗ​ണ്ടി​നെ​യും (സൂ​പ്പ​ർ സീ​നി​യ​ർ) പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ കു​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടീം ​ഐ​ല​ൻ​ഡ് ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് വെ​ൽ​ക​ത്തെ​യും ഡ്രീം​സ് ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്നി​ന്​ പാ​ര​മൗ​ണ്ടി​നെ​യും ടീം ​തോ​പ്പി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന് ജു​ബൈ​ലി​നെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ചു.

    TAGS:Dammamfootball tournamentSaudi Arabia
