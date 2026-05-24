തർവിയ ദിനം: തീർഥാടകരെ സ്വീകരിക്കാൻ മിനയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അൽ ഖൈഫ്​ പള്ളി

തർവിയ ദിനം: തീർഥാടകരെ സ്വീകരിക്കാൻ മിനയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അൽ ഖൈഫ് പള്ളിtext_fields
മക്ക: ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾക്ക് ഔപചാരികമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ‘തർവിയ’ ദിനത്തിൽ പുണ്യനഗരമായ മിനയിലേക്ക് എത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർഥാടകരെ സ്വീകരിക്കാൻ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അൽ ഖൈഫ് പള്ളി പൂർണസജ്ജമായി. ഇസ്ലാമിക കാര്യ-ദഅ്വ-മാർഗനിർദേശ മന്ത്രാലയത്തിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ഒരുക്കമാണ് പള്ളിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തീർഥാടകർക്ക് ഹജ്ജ് കർമങ്ങൾ ലളിതമായും സമാധാനപരമായും നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക, പ്രവർത്തന, ബോധവൽക്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ മന്ത്രാലയം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിലൊന്നായ അൽ ഖൈഫ് പള്ളി, ഹജ്ജ് സീസണിൽ ഓരോ വർഷവും വൻതോതിൽ ജനപ്രവാഹം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഇടമാണ്.
ഏകദേശം 23,500 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള പള്ളിയിൽ, അതിമനോഹരമായ ആഡംബര പരവതാനികളാണ് വിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 27,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം സ്ഥലത്താണ് ഈ പരവതാനി സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ തീർഥാടകരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി പള്ളിയുടെ അനുബന്ധ സേവന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ആധുനിക രീതിയിൽ നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വേനൽച്ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും പള്ളിക്കകത്തെ വായുസഞ്ചാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനുമായി സ്മാർട്ട് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുള്ള 410 കൂളിങ് യൂനിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, സമീപവർഷങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി പള്ളിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം തണുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായി.
ചൂട് കുറച്ച് തീർഥാടകർക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ പള്ളിയുടെ മുറ്റങ്ങളിലും ഇടനാഴികളിലും ആർക്കേഡുകളിലുമായി മിസ്റ്റിങ് സംവിധാനമുള്ള 57 ഫാനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തീർഥാടകർക്കായി മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കിയ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മണിക്കൂറിൽ 500 ലിറ്റർ വരെ ശേഷിയുള്ള 54 ശീതീകരിച്ച വാട്ടർ കൂളറുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതുവഴി മണിക്കൂറിൽ 81,000-ൽ പരം തീർഥാടകർക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകും. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിനനുസരിച്ച്, തീർഥാടകരുടെ ആശയവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനായി പള്ളിക്കുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജിങ് പോയിൻറുകളും മന്ത്രാലയം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുമായി എയർ കണ്ടീഷനിങ്, വെൻറിലേഷൻ, വൈദ്യുതി, ബാക്കപ്പ് ജനറേറ്റർ എന്നിവ പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത്യാധുനിക സ്മാർട്ട് സിസ്റ്റം വഴിയാണ്.
തീർഥാടകർക്ക് വിവിധ ഭാഷകളിൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശങ്ങളും നൽകാനായി 79 ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകൾ പള്ളിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 50-ലധികം അത്യാധുനിക നിരീക്ഷണ കാമറകളാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസികളുടെ സുഗമമായ സുരക്ഷായാത്രയ്ക്കുമായി ഒമ്പത് പ്രധാന പ്രവേശന കവാടങ്ങളും ആറ് അടിയന്തര എക്സിറ്റുകളും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഹജ്ജ് സീസണിലെ ശുചീകരണം, സുരക്ഷ, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, മാർഗനിർദ്ദേശം എന്നിവയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെ 500-ലധികം ജീവനക്കാരാണ് 24 മണിക്കൂറും പള്ളിയിൽ ഷിഫ്റ്റുകളായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.
