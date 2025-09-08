Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 9:51 AM IST

    ടാ​ർ​ഗ​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി "റി​യാ​ദ് എ​ജു എ​ക്സ്‌​പോ'​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12ന് ​തു​ട​ക്കം

    press meet
    ടാ​ർ​ഗ​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി, കെ.​എം.​സി.​സി സാ​ര​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ റി​യാ​ദി​ൽ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ടാ​ർ​ഗ​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'റി​യാ​ദ് എ​ജു എ​ക്സ്‌​പോ' ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12, 13 (വെ​ള്ളി,ശ​നി) തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. 'ഡി​സ്‌​ക​വ​ർ, ഡി​സൈ​ഡ്, ഡി​ഫൈ​ൻ യു​വ​ർ ഫ്യൂ​ച​ർ' എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ ഭാ​വി​യി​ലെ ക​രി​യ​ർ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച, സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ക​രി​യ​ർ കൗ​ൺ​സി​ലിങ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത വേ​ദി​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ്, കോ​ഡിങ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റിങ്, കോ​മേ​ഴ്‌​സ്, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, സ്റ്റ​ഡി ഇ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ ക്ലാ​സു​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും. കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് എ​ക്സ്പോ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ മു​ൻ ഐ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ഒ സ​യ​ന്റി​സ്റ്റും മ​ർ​ക്ക​സ് നോ​ള​ജ് സി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ യു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ വി​ദ​ഗ്ധ​നും മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ന​ൽ സ്പീ​ക്ക​റു​മാ​യ ഡോ. ​ആ​ന​ന്ത് പ്ര​ഭു, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ നി​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും സ​ദ​സ്സു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. .എ​ഡ്യൂ എ​ക്സ്‌​പോ ര​ണ്ടാം ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി​യി​ലെ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, കോ​മേ​ഴ്‌​സ്, സ്റ്റ​ഡി എ​ബ്രോ​ഡ് എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ ക്ലാ​സു​ക​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ, വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന എ​ക്സ്പോ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കും. റി​യാ​ദ് എ​ഡ്യൂ എ​ക്സ്‌​പോ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. www.targetglobalacademy.com എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ആ​ദ്യം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന 500 പേ​ർ​ക്ക് ആ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​എ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എം.​സി മു​നീ​ർ (ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ, ടാ​ർ​ഗ​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ലം (മാ​ർ​ക്ക​റ്റിം​ഗ് മാ​നേ​ജ​ർ, ടാ​ർ​ഗ​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി), സു​ഹൈ​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി (കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), മു​ജീ​ബ് മൂ​ത്താ​ട്ട്, ജാ​ഫ​ർ പു​ത്തൂ​ർ​മ​ഠം എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

