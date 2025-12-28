Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജു​ബൈ​ലി​ൽ 'ത​രം​ഗ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:49 AM IST

    ജു​ബൈ​ലി​ൽ 'ത​രം​ഗ് മ്യൂ​സി​ക് ' സം​ഗീ​ത ബാ​ൻ​ഡി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ജു​ബൈ​ലി​ൽ ത​രം​ഗ് മ്യൂ​സി​ക് സം​ഗീ​ത ബാ​ൻ​ഡി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    ജു​ബൈ​ലി​ൽ 'ത​രം​ഗ് മ്യൂ​സി​ക് ' സം​ഗീ​ത ബാ​ൻ​ഡ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' ദ​മ്മാം

    ബ്യു​റോ ചീ​ഫും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: ജു​ബൈ​ലി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 'ത​രം​ഗ് മ്യൂ​സി​ക് ' എ​ന്ന പു​തി​യ സം​ഗീ​ത കൂ​ട്ടാ​യ്മ രൂ​പ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ച്ചു. ക്രി​സ്മ​സ് ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രൗ​ഢ​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' ദ​മ്മാം ബ്യു​റോ ചീ​ഫും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ പു​തി​യ ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഭ മൂ​ർ​ത്ത​മാ​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പി​ൽ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. സം​ഗീ​തം ഭാ​ഷ​ക​ൾ​ക്കും അ​തി​രു​ക​ൾ​ക്കും അ​പ്പു​റം മ​നു​ഷ്യ​രെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​കാ​ര​മാ​ണ്. സം​ഗീ​ത ലോ​ക​ത്തു ത​ന്നെ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ത​രം​ഗ് മ്യൂ​സി​ക്കി​ന് ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ദ​സ്സി​ലു​ള്ള​വ​ർ അ​ന്ത​രി​ച്ച ന​ട​നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​മാ​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന് ആ​ദ​രം അ​ർ​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ടാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ദേ​ശീ​യ അ​ഖ​ണ്ഡ​ത വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന 'മി​ലെ സു​ർ മേ​രാ തു​മാ​ര' എ​ന്ന ഗാ​നം 'ത​രം​ഗ് മ്യൂ​സി​ക്' ബാ​ൻ​ഡി​ലെ പ​തി​ന​ഞ്ചോ​ളം ഗാ​യ​ക​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ല​പി​ച്ചു. അ​ല​ൻ ടോം ​പാ​ടി ഗി​റ്റാ​റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​ക്കൗ​സ്റ്റി​ക് മ്യൂ​സി​ക് ഏ​റെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യി.

    എ​ൻ.​സ​നി​ൽ കു​മാ​ർ (ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ), ഗു​ലാം ഫൈ​സ​ൽ (വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ), നോ​ബി മാ​ത്യു (ഏ​ഷ്യ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ), ശി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ഉ​മേ​ഷ് ക​ള​രി​ക്ക​ൽ (ന​വോ​ദ​യ), ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ പ​ള്ളി​യാ​ളി, നൗ​ഷാ​ദ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (ജു​ബൈ​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി), ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ (ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം), അ​ശോ​ക് കു​മാ​ർ (ട്രി​പ), ശി​ഹാ​ബ് മ​ങ്ങാ​ട​ൻ (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സൗ​മ്യ മേ​നോ​ൻ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ഞ്ജി​ത്ത് കു​മാ​ർ, ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, മു​ബാ​റ​ക് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, നി​ധീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ന​വീ​ൻ കോ​തേ​രി, അ​രു​ൺ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​തി​ഥി​ക​ളെ ത​രം​ഗ് മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ര​ഞ്ജി​ത് കു​മാ​ർ കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ബാ​റ​ക് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ ക​ഴി​വു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്ഥി​രം വേ​ദി എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് 'ത​രം​ഗ് മ്യൂ​സി​ക്' പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ലെ​നി​ൻ മാ​ധ​വ കു​റു​പ്പ്, ര​ഞ്ജി​ത് കു​മാ​ർ, മു​ബാ​റ​ക് ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, നി​ധീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, അ​രു​ണ്‍ നാ​യ​ർ, ന​വീ​ൻ കൊ​തേ​രി, ജാ​ക്സ​ൺ ജോ​സ​ഫ്, അ​ഖി​ൽ സ​ണ്ണി, ക​രീം മു​വാ​റ്റു​പു​ഴ, അ​നി​ല ദീ​പു, അ​ഞ്ജ​ലി വി​ജീ​ഷ്, സൗ​ജ​ന്യ ശ്രീ​കു​മാ​ർ, നി​ഖി​ല ജോ​സ്, ന​വ്യ വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ബാ​ൻ​ഡി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    ഏ​ഷ്യ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ആ​ണ് പ്ര​ധാ​ന സ്പോ​ൺ​സ​ർ. ഇ.​ബി.​ഡി.​എ അ​ൽ ജു​ബൈ​ൽ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടിം​ഗ് ക​മ്പ​നി ലി​മി​റ്റ​ഡ്, നാ​ജ്കോ അ​റേ​ബ്യ, സ്മാ​ർ​ട്ട് ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ട്രേ​ഡിം​ഗ്, ജി ​ടെ​ക് കാ​ലി​ബ്രേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി, അ​റ്റ്ലാ​ൽ അ​റ​ബ് ക​മ്പ​നി ലി​മി​റ്റ​ഡ്, ഏ​ഷ്യ ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടിം​ഗ് ക​മ്പ​നി, കു​ൽ​ഫി ബ്രോ​സ്റ്റ്, അ​ൽ നൈ​വാ​ഹ് സീ​ഫു​ഡ് റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റ്, സ​ദീം ഇ​ൻ​ക്സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു സ്‌​പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Tarang Music' music band to launch in Jubail
    Similar News
    Next Story
    X