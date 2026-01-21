Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightതാ​നൂ​ർ കും​ഭ​മേ​ള;...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 11:18 AM IST

    താ​നൂ​ർ കും​ഭ​മേ​ള; നി​യ​മം ത​ട​യു​മ്പോ​ൾ സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ എ​ന്തി​ന്​?

    text_fields
    bookmark_border
    താ​നൂ​ർ കും​ഭ​മേ​ള; നി​യ​മം ത​ട​യു​മ്പോ​ൾ സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ എ​ന്തി​ന്​?
    cancel
    camera_alt

    ഫി​റോ​സ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി

    താ​നൂ​ർ ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ‘കും​ഭ​മേ​ള’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​യ​രു​ന്ന വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സാ​മൂ​ഹി​കാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ക​ടു​ത്ത ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ത്മീ​യ​മാ​യ ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ്മ എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം, ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ വ​ർ​ഗീ​യ ചേ​രി​തി​രി​വി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലു​ണ്ടോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളെ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​െൻറ ത​ല​യി​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം നാ​ടി​െൻറ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു.

    ന​ദീ​ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്. തി​ക​ച്ചും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ മു​സ്ലിം സ​മു​ദാ​യം ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​താ​യി വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. സ​ന്യാ​സി പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഘാ​ട​ക​ർ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച് വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ കീ​ഴ്വ​ഴ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. നി​യ​മ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ഒ​രു സ​മു​ദാ​യ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സം പോ​ലും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ അ​പ​ല​പ​നീ​യ​മാ​ണ്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും മു​സ്​​ലിം സ​മു​ദാ​യം വ​ഴി​വി​ട്ട് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്താ​യി ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ നി​ര​ത്തി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന മൗ​നം ഈ ​ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മ​റു​പ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും മു​സ്​​ലിം സ​മു​ദാ​യം പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ഒ​രു വി​രോ​ധാ​ഭാ​സ​മാ​ണ്. സ​ത്യം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ അ​ക​ലം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.

    മാ​തൃ​ക​യാ​വു​ന്ന സൗ​ഹാ​ർ​ദം

    വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന് ചി​ല​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴും കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ മു​ഖം മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​​ന്റെ​താ​ണ്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ന്നു​മെ​ത്തി​യ അ​യ്യ​പ്പ​ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​യി​ലെ മ​സ്ജി​ദ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ത​ണ​ലൊ​രു​ക്കി​യ​തും അ​വ​ർ​ക്ക് വി​ശ്ര​മ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് നാം ​ക​ണ്ട​ത്. ഈ ​സ്നേ​ഹ​വും പാ​ര​സ്പ​ര്യ​വു​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ ക​രു​ത്ത്. ഈ ​ക​രു​ത്തി​നെ​യാ​ണ് ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​പ​ര​വ​ത്ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും മു​സ്ലിം സ​മു​ദാ​യം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സ​മ​ചി​ത്ത​ത​യും പ​ക്വ​ത​യും പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണ്. പ്ര​കോ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടു​ന്ന അ​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് നാ​ടി​െൻറ സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ത​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും നാ​ടി​െൻറ സ്വാ​സ്ഥ്യം ത​ക​രാ​തെ അ​വ​ർ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന മാ​തൃ​ക വി​ല​മ​തി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്.

    വി​ശ്വാ​സം ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്, എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​നെ ഒ​രു ജ​ന​ത​യെ അ​പ​ര​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത വെ​ടി​ഞ്ഞ് നി​ജഃ​സ്ഥി​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക​ണം. നാ​ടി​െൻറ സ​മാ​ധാ​നം ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​ചാ​ര​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം, ഈ ​മൗ​നം വ​ലി​യൊ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക വി​പ​ത്തി​ന് വ​ള​മി​ടു​ക​യാ​കും ചെ​യ്യു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tanurKumbh Melacommunityviolated
    News Summary - Tanur Kumbh Mela; Why is the community being put in a cage when the law is being violated?
    Similar News
    Next Story
    X