Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 7:13 AM IST

    'മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം'; ത​നി​മ പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം; ത​നി​മ പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ: 'മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ത​നി​മ ജി​ദ്ദ സൗ​ത്ത് സോ​ൺ പൊ​തു​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷ​ഫീ​ഖ് ന​ദ്‌​വി മ​ല​പ്പു​റം വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ മ​ഹി​ത​മാ​യ സ്മ​ര​ണ​ക​ളും കീ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ധാ​രാ​ള​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​നു​ഷ്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത സ​ന്ദേ​ശം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് പ്രാ​യോ​ഗി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടേ​യും ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബു​ത്വാ​ഹി​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​മാ​ൽ പാ​ഷ റ​സൂ​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ ഗാ​ന​മാ​ല​പി​ച്ചു. ശി​ഹാ​ബ് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് ഉ​പ​സം​ഹാ​ര പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. കെ.​എം അ​നീ​സ്, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ, കെ.​എം അ​ബ്ദു​റ​ഹീം, അ​ബ്ദു​ൾ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ, പി. ​അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

