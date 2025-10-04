Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    4 Oct 2025 9:17 AM IST
    4 Oct 2025 9:17 AM IST

    ത​നി​മ ജു​ബൈ​ൽ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

    ത​നി​മ ജു​ബൈ​ൽ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം
    ജു​ബൈ​ൽ: വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ത​നി​മ ജു​ബൈ​ൽ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി. 'മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. ആ​യി​ഷ ന​ജ​യും ഹം​സ റ​യാ​നും ചേ​ർ​ന്ന് ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​വും ത​ർ​ജ​മ​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. റ​ഹ്മ​ത്തു​ന്നി​സ നൂ​ർ​ജ​ഹാ​ൻ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ സ്വാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​ത്തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 'മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി, സ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബ​ഷീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​റ​കു​ട​മാ​യി​രു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി ലോ​ക​ത്തി​ന് നേ​ർ വ​ഴി കാ​ണി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സദസ്സ്

    അ​മീ​ൻ ചൂ​നൂ​ർ (പ്ര​വാ​ച​ക​നോ​ടു​ള്ള യ​ഥാ​ർ​ഥ സ്നേ​ഹം), ഷ​ഹീ​ൻ ശി​ഹാ​ബ് (മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി നീ​തി​യു​ടെ കാ​വ​ലാ​ൾ) എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​യി​ച്ചു. ഡോ.​ആ​യി​ഷ അ​ൻ​വ​ർ 'സ​ത്യ​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​ക്ക​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യും ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര സെ​ഷ​നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​ച​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി നി​യാ​സ് അ​ബ്‌​ദു​ല്ല 'ദി ​ഡി​വൈ​ൻ മെ​സ​ഞ്ച​ർ: വ​ൺ മെ​സേ​ജ്, മെ​നി വോ​യ്സ​സ്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​ഡി​യോ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഫാ​ത്തി​മ മ​നാ​ൽ ജാ​സി​മും സം​ഘ​വും അ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഘ​ഗാ​നം പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ര​ശ്നോ​ത്ത​രി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന നേ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​വ​രെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.

    ആ​ക്ടി​ങ് സോ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ത​ളി​ക്കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സോ​ണ​ൽ സെ​ക്രെ​ട്ട​റി നാ​സ​ർ ഓ​ച്ചി​റ ഉ​പ​സം​ഹാ​രം ന​ട​ത്തി. വ​നി​ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മീ​ന മ​ലൂ​ക്, ഡോ. ​ജൗ​ഷീ​ദ്, അ​ബ്ദു​ല്ല സ​യീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. റ​യ്യാ​ൻ മൂ​സ, മ​ഹ​ർ സൈ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. അ​ൻ​വ​ർ ക​ര​ണ​ത്ത്, ഫി​ദ ന​സീ​ഫ, ഷ​റ​ഫ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Tanima Jubail Family Association
