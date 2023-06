മക്കയിലെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി ഹാജിമാർക്ക് തനിമ സ്വീകരണം നൽകി

cancel camera_alt മ​ക്ക​യി​ലെ​ത്തി​യ ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്ക് ത​നി​മ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് മ​ക്ക: സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ജി​ദ്ദ വ​ഴി മ​ക്ക​യി​ലെ​ത്തി​യ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ സം​ഘം മ​ല​യാ​ളി ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്ക് മ​ക്ക​യി​ലെ അ​സീ​സി​യി​ൽ ത​നി​മ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. മൂ​ന്നു ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യെ​ത്തി​യ ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹ​ജ്ജ് മി​ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന്റെ അ​തി​ഥി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​യി സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ല​ഗേ​ജു​ക​ൾ റൂ​മു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​വാ​നും, വൃ​ദ്ധ​രാ​യ ഹാ​ജി​മാ​രെ ബ​സി​ൽ നി​ന്നും ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നും ത​നി​മ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​മെ​ത്തി​യ ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്ക് വ​നി​ത​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ പ​രി​ച​ര​ണം ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. അ​വ​സാ​ന ഹാ​ജി മ​ക്ക വി​ടു​ന്ന​തു​വ​രെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ത​നി​മ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​വും. ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണം വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം ആ​ല​പ്പു​ഴ, ന​ജാ​ത്തു​ല്ലാ​ഹ് സി​ദ്ധീ​ഖി, അ​ദ്‌​നാ​ൻ തി​രൂ​ർ, മ​നാ​ഫ് കു​റ്റ്യാ​ടി, ടി. ​കെ ശ​മീ​ൽ , സു​നീ​റ ബ​ഷീ​ർ, ആ​രി​ഫ സ​ത്താ​ർ, ഷാ​നി​ബ ന​ജാ​ത്ത്, ജു​നൈ​ന അ​ദ്‌​നാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. Show Full Article

News Summary -

Tanima gave a warm welcome to the first Malayali pilgrims who reached Mecca