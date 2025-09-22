Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:12 AM IST

    പ്ര​വാ​ച​ക സ്മൃ​തി; ത​നി​മ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    പ്ര​വാ​ച​ക സ്മൃ​തി; ത​നി​മ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന പാ​ട്ടും ബൈ​ത്തും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ത​നി​മ റി​യാ​ദ് സ​നാ​ഇ​യ്യ ഏ​രി​യ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ത​നി​മ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ല​ത്തീ​ഫ് ഓ​മ​ശ്ശേ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ശ​ത്രു​ക്ക​ളോ​ടും മി​ത്ര​ങ്ങ​ളോ​ടും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളോ​ടു​മെ​ല്ലാം നീ​തി​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ് പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യും നീ​തി​ര​ഹി​ത​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ട് മു​ത​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗം വ​രെ പ്ര​വാ​ച​ക​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​സ​ക്തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. റി​സ്‌​വാ​ൻ, ഖു​ത്ബ്, ഇ​മ്പി​ച്ചി, സ​ബ്ന എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്റ് ക്വി​സി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. പാ​ര​ന്റി​ങ് സെ​ഷ​നി​ൽ സാ​ജി​ദ് (സി​ജി) പാ​റ​ക്ക​ൽ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​സീ​ബ് ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി. ത​നി​മ പാ​ട്ട്കൂ​ട്ടം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​ച​ക മ​ദ്ഹ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ദ​സ്സ് ഹ​ർ​ഷാ​ര​വ​ങ്ങ​ളോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ബ​ഷീ​ർ രാ​മ​പു​ര​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല ക​ള്ളി​യി​ൽ, റി​ഷാ​ദ് എ​ള​മ​രം, അ​ഷ്ഫാ​ഖ് വ​യ​നാ​ട്, ഉ​മ​ർ സ​ഈ​ദ്, റി​സ്‌​വാ​ൻ, റോ​ഷ​ൻ, ഉ​മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ് (ട്രി​പ്പ്ൾ ഡ്രം) ​എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ന​ട​ന്ന കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഷ​റ​ഫാ​ത്ത് അ​ലി ഷൂ​ട്ട് ഔ​ട്ടി​ലും സ​ലീം വ​ട​ക​ര​യും ടീ​മും ക​മ്പ​വ​ലി​യി​ലും വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. സൗ​ദ, തൂ​ബ, താ​ഹി​റ ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ബോ​ട്ടി​ൽ പി​ക്കി​ങ്ങി​ലും തൂ​ബ, ഫി​ഫി​ത, സൗ​ദ എ​ന്നി​വ​ർ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ചെ​യ​റി​ലും ഫ​ഹ്‌​മി​ദ, ജ​സീ​ല എ​ന്നി​വ​ർ 'കു​ളം ക​ര'​യി​ലും ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബോ​ൾ പാ​സി​ങ്ങി​ൽ ഹ​നീ​ൻ, അ​സി​ൻ, നാ​യി​ഫ് എ​ന്നി​വ​രും ഷൂ​ട്ട്‌ ഔ​ട്ടി​ൽ ഇ​സ്മ, അ​സി​ൻ, അ​യ്‌​സി​ൻ എ​ന്നി​വ​വ​രും ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ത​നി​മ സോ​ണ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തൗ​ഫീ​ഖ്‌ റ​ഹ്മാ​ൻ സ​മാ​പ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ന​ട​ത്തി. റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല ക​ള്ളി​യി​ൽ, സ​ലീം വ​ട​ക​ര, ബ​ഷീ​ർ രാ​മ​പു​രം, അ​സീ​ബ്, തൗ​ഫീ​ഖ് റ​ഹ്മാ​ൻ, താ​ഹി​റ ടീ​ച്ച​ർ, താ​ഹി​റ ഹ​ഫീ​സ്, മും​താ​സ് സ​ലീം എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. പി.​എ​സ്.​എം ഹ​നീ​ഫ, ഫ​സ​ലു​ൽ ഹ​ഖ്, ഷ​ബീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്, മൊ​യ്‌​ദു ഇ​രി​ട്ടി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഒ​ല​യാ​ൻ, ഇ​ല്യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടി​ഞ്ഞി അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ഷാ​ദ് എ​ള​മ​രം ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X