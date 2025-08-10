Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    10 Aug 2025 6:06 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 6:06 AM IST

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് തൗ​ഹീ​ദ് ജ​മാ​അ​ത്ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് തൗ​ഹീ​ദ് ജ​മാ​അ​ത്ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി
    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് തൗ​ഹീ​ദ് ജ​മാ​അ​ത്ത് റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79-ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റി​യാ​ദി​ലു​ള്ള ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് തൗ​ഹീ​ദ് ജ​മാ​അ​ത്ത് (ടി.​എ​ൻ‌.​ടി‌.​ജെ) ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി. റി​യാ​ദ് കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 146-ാമ​ത് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ 72 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും 52 പേ​ർ ര​ക്തം ദാ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​ര​വ​ധി ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി​യി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലും വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​നം ടി.​എ​ൻ‌.​ടി‌.​ജെ​യു​ടെ മു​ഖ​മു​ദ്ര​യാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സേ​വ​ന​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ടി.​എ​ൻ‌.​ടി‌.​ജെ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ടി.​എ​ൻ‌.​ടി‌.​ജെ റി​യാ​ദ് ഘ​ട​കം ര​ക്ത ദാ​താ​ക്ക​ളെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​പ്ര​കാ​രം മൊ​ബൈ​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

