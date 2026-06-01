    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 10:33 AM IST

    വേനൽച്ചൂടിൽ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം

    മസ്കത്ത്: തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളും വെയിലുള്ളപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നവരും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനായി താഴെ പറയുന്ന മുൻകരുതലുകൾ നിർബന്ധമായും ​എടുക്കണം.

    ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക: ദാഹം തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഓരോ 15-20 മിനിറ്റിലും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക. ചായ, കാപ്പി, സോഡ, എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക; ഇവ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം വേഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ (നിർജലീകരണം) കാരണമാകും.

    ഒആർഎസ് ഉപയോഗിക്കുക: ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ലവണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാൻ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും അടങ്ങിയ ലായനിയോ ഒ.ആർ.എസ് വെള്ളമോ കുടിക്കുക.

    അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ: ഇളം നിറത്തിലുള്ളതും അയഞ്ഞതുമായ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക.

    തലയും മുഖവും മറക്കുക: പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തൊപ്പി, കുട, അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് തലയും കഴുത്തും മറക്കുക.

    സൺഗ്ലാസുകൾ ഉപയോഗിക്കുക: കൺട്രോൾ റൂമുകളിലോ വെളിയിലോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി സൺഗ്ലാസുകൾ ധരിക്കുക.

    വിശ്രമവേളകൾ: തണലുള്ളതും കാറ്റുകിട്ടുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിശ്രമിക്കുക. കഠിനമായ ശാരീരിക അധ്വാനം ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ ചൂട് കുറവുള്ള രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ആയ സമയങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക.

    സഹപ്രവർത്തകരുടെ ശ്രദ്ധ: ഒപ്പമുള്ളവർക്ക് അമിതമായ ക്ഷീണം, തലകറക്കം, അല്ലെങ്കിൽ തളർച്ച എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരസ്പരം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും അമിതമായ ചൂട് കാരണം സൂര്യാഘാതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ തലകറക്കം, ബോധക്ഷയം, കടുത്ത തലവേദന, അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മം ചുവന്ന് തടിക്കുക എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ അവരെ തണലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക. ശരീരം തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തുടക്കുകയും, അടിയന്തര വൈദ്യസഹായത്തിനായി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റിയെ (9999) ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.

    News Summary - Take care of your health in the summer heat
