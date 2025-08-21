Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 21 Aug 2025 7:02 AM IST
    date_range 21 Aug 2025 7:02 AM IST

    ത്വാ​ഇ​ഫ് അ​മ്യൂ​സ്മെ​ന്റ് പാ​ർ​ക്ക് അ​പ​ക​ടം; പ​രി​ക്കേ​റ്റ ബാ​ലി​ക മ​രി​ച്ചു

    ത്വാ​ഇ​ഫി​ലെ അ​ൽ​ഹ​ദ​യി​ൽ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ അ​ക്‌​ത​ർ അ​മ്യു​സ്സ്മെ​ന്റ് പാ​ർ​ക്കി​ലെ യ​ന്ത്ര​ഊ​ഞ്ഞാ​ൽ പൊ​ട്ടി​വീ​ണ​പ്പോ​ൾ

    ത്വാ​ഇ​ഫ്: മൂ​ന്നാ​ഴ്ച മു​മ്പ് ത്വാ​ഇ​ഫി​ലെ അ​ൽ​ഹ​ദ​യി​ൽ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ അ​ക്‌​ത​ർ അ​മ്യൂ​സ്മെ​ന്റ് പാ​ർ​ക്കി​ലെ യ​ന്ത്ര​ഊ​ഞ്ഞാ​ൽ പൊ​ട്ടി ത​ക​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ദാ​രു​ണ​മാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന സൗ​ദി ബാ​ലി​ക മ​രി​ച്ചു.വ​ദ്ഹ ബി​ൻ​ത് അ​സീ​സ് അ​ൽ​ഫ​ഹ്മി​യാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ ബാ​ലി​ക​യെ ത്വാ​ഇ​ഫ് കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ്പെ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്‌​ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ബാ​ലി​ക​യെ എ​യ​ർ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ റി​യാ​ദ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡി​നു കീ​ഴി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടു​ത്തെ ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് ബാ​ലി​ക മ​രി​ച്ച​ത്.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം ത്വാ​ഇ​ഫി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ഖ​ബ​റ​ട​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​യം പി​ന്നീ​ട് അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ബാ​ലി​ക​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​രി​ച്ച ബാ​ലി​ക വ​ദ്ഹ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​ക്കും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ റി​യാ​ദ് പ്രി​ൻ​സ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ 23 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. അ​വ​രി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​യു​ട​ൻ അ​മ്യൂ​സ്മെ​ന്റ് പാ​ർ​ക്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:taifGulf Newsamusement parkdiesSaudi Arabia NewsInjured GirlAccidents
    News Summary - Taif Amusement Park Accident; Injured Girl Dies
