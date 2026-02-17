തബൂക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വീകരണംtext_fields
തബൂക്ക്: മേഖലയിലെ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ കായിക സംഘടനയായ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്, തബൂക്കിൽ പുതുതായി രൂപവത്കരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ (ടിഫ) ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി.
മദീന റോഡിലുള്ള ക്ലബ്ബ് ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രവിശ്യയിലെ കായിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ സംബന്ധിച്ചു. ചടങ്ങിൽ അഷ്റഫ് ആലപ്പുഴ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടിഫ ഭാരവാഹികളായ ഫസൽ എടപ്പറ്റ, മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് കാരക്കുന്ന്, ഇസ്മാഈൽ പുള്ളാട്ട്, ശുഐബ് പള്ളത്ത്, ജാഫർ കാരാട്ട് എന്നിവരും ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങളായ ലാലു ശൂരനാട്, സിറാജ് എറണാകുളം, ഉണ്ണി മുണ്ടുപറമ്പ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളായ യാസർ അംരി, അലി, യാസർ, നൂറുദ്ധീൻ കണ്ണൂർ, ഷമീർ, ഫർഷാദ്, ഷാജഹാൻ കുളത്തൂപുഴ, യൂസുഫ് വളാഞ്ചേരി, മസ്ഉൗദ്, ഇസ്ഹാഖ്, ജംഷീർ, അലി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അംഗങ്ങളായ സരീസ് വെട്ടുപാറ, ഷഫീർ ആലപ്പുഴ, ഇർഷാദ് ഇസ്മാഈൽ, അർഷദ് മാനു, സിബിൻ ലാൽ, ബാദുഷ, അനൂപ്, ഷെഹ്ഷാദ്, നിസാം, ദുൽഫീഖർ, സഹർഷാ, സൽമാൻ നിയാസ് എന്നിവർ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി. ഫസൽ എടപ്പറ്റ സ്വാഗതവും കാദർ ഇരിട്ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
