Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 March 2026 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 10:08 AM IST

    ത​ബൂ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി പ്രാ​ർ​ത്ഥ​നാ സ​ദ​സ്സ്

    ത​ബൂ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി പ്രാ​ർ​ത്ഥ​നാ സ​ദ​സ്സ്
    ത​ബൂ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി പ്രാ​ർ​ത്ഥ​നാ സ​ദ​സ്സ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ത​ബൂ​ക്ക്: വ​യ​നാ​ട് മു​ണ്ട​ക്കൈ, ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യി മു​സ്ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി വെ​ള്ളി​ത്തോ​ട് തൃ​ക്കൈ​പ​റ്റ​യി​ൽ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച 105 വീ​ടു​ക​ള​ട​ങ്ങു​ന്ന ‘സ്നേ​ഹ​ഭ​വ​നം’​ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ലെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട 51 വീ​ടു​ക​ളു​ടെ താ​ക്കോ​ൽ കൈ​മാ​റ്റ ച​ട​ങ്ങി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് ത​ബൂ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി പ്രാ​ർ​ത്ഥ​നാ സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കി​യ സ​ന്മ​ന​സ്സു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും വി.​എ​ൽ.​എ​സ് അ​റീ​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് ജാ​ലി​യാ​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി വി​ഭാ​ഗം പ​ണ്ഡി​ത​ൻ ഫൈ​സ​ൽ മ​ദീ​നി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    മു​സ്ലിം ലീ​ഗ് ന​ട​ത്തി​യ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത ഫ​ണ്ട് സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ത​ബൂ​ക്കി​ൽ നി​ന്നും മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ 10 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ സ​ഹാ​യ​മാ​യി ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ കൈ​മാ​റാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ച​ട​ങ്ങി​ന് സ​മ​ദ് ആ​ഞ്ഞി​ല​ങ്ങാ​ടി, ഫ​സ​ൽ എ​ട​പ്പ​റ്റ, സി​റാ​ജ് കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക്ക്, സാ​ലി പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്, വീ​രാ​ൻ​കു​ട്ടി കു​മ്മി​ണി​പ​റ​മ്പ്‌, അ​ലി വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ, സ​ക്കീ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല, ക​ബീ​ർ പൂ​ച്ചാ​മം, ഖാ​ദ​ർ ഇ​രി​ട്ടി, ഗ​ഫൂ​ർ പു​തു പൊ​ന്നാ​നി, ആ​ഷി​ഖ് കാ​ട​പ്പ​ടി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ന​സ്മ നി​സാ​ർ, ഷി​ഫ്ന സാ​ബി​ഖ്, നെ​ഫ്​​ല നി​സാം, മു​ഹ്സി​ന സ​രി​ഷ്, മി​ർ​ഫ ത​സ്‌​നി, സു​മ​യ്യ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, ഫ​ഫ്മി​ദ ഫ​സ​ൽ, ഷ​ഹ​ല ആ​ഷി​ഖ്, റ​ഫീ​ന യാ​സ​ർ, റി​ഷാ​ന റ​ഷാ​ദ്, നി​ദ അ​ലി, ഷ​മി സ​ഫീ​ർ, ബാ​നു ബാ​ദു​ഷ, സാ​ജി​റ അ​ലി, ത​സ്‌​നി യാ​സ​ർ, ഇ​ഷ നാ​സി, സ​ഫീ​റ ക​രീം, ഹ​മി​ദ ഖാ​ദ​ർ, ഷ​ഹ​ന ആ​ദി​ൽ എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:newsPrayer meetingTabuk KMCC
