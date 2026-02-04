Begin typing your search above and press return to search.
    ത​ബൂ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ടി​ഫ) നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു

    ത​ബൂ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ടി​ഫ) നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു
     സ​ജീ​ബ് അ​രീ​ക്ക​ര (പ്ര​സി.), ഫ​സ​ൽ എ​ട​പ്പ​റ്റ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​രീ​ഫ് (ട്ര​ഷ.), ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ട്, ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ള്ള​ത്ത് (വൈ. ​പ്ര​സി.), ഷ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി,

    ജാ​ഫ​ർ കാ​രാ​ട്ട് (ജോ. ​സെ​ക്ര.)

    ത​ബൂ​ക്ക്: ത​ബൂ​ക്ക് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബു​ക​ളെ​യും കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘ത​ബൂ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ’ (ടി​ഫ) രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. മ​ദീ​ന റോ​ഡി​ലെ വി.​എ​ൽ.​എ​സ് അ​റീ​ന സ്പോ​ർ​ട്സ് ഹ​ബ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്.

    ഫ​സ​ൽ എ​ട​പ്പ​റ്റ അ​ദ്ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സി​റാ​ജ് കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക്ക്, ലാ​ലു ശൂ​ര​നാ​ട്, ഉ​ബൈ​സ് മു​സ്ത​സ, ഉ​ണ്ണി മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. 70-ല​ധി​കം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗം ത​ബൂ​ക്കി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​െൻറ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക്​ ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ്മ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി.​പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സ​ജീ​ബ് അ​രീ​ക്ക​ര (പ്ര​സി.), ഫ​സ​ൽ എ​ട​പ്പ​റ്റ ക​ല്ലാ​മൂ​ല (ജ​ന. സെ​ക്ര.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​രീ​ഫ് കാ​ര​ക്കു​ന്ന് (ട്ര​ഷ.), ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ട് വാ​ള​ക്കു​ട, ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ള്ള​ത്ത് (വൈ. ​പ്ര​സി.), ഷ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, ജാ​ഫ​ർ കാ​രാ​ട്ട് (ജോ. ​സെ​ക്ര.). എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി യാ​സ​ർ, ശി​ബി​ൽ (അ​ൽ അം​രി എ​ഫ്.​സി), അ​ലി, യാ​സ​ർ (ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് എ​ഫ്.​സി), ഷ​മീ​ർ, ഫ​ർ​ഷാ​ദ് (അ​ത്യാ​ബ് ത​സാ​ജ്), ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, യൂ​സു​ഫ് ഓ​ച്ചി​റ (ക​ലാ​കേ​ന്ദ്രം എ​ഫ്.​സി), റ​ഫീ​ഖ് (നൂ​ർ എ​ഫ്‌​സി ത​ബൂ​ക്ക്), മ​ഷൂ​ദ്, ഇ​സ്‌​ഹാ​ഖ് (ല​യ​ൺ​സ് എ​ഫ്.​സി), ജം​ഷീ​ർ, അ​ലി (ലെ​ജ​ൻ​ഡ്സ് എ​ഫ്.​സി) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സ​മ​ദ് ആ​ഞ്ഞി​ല​ങ്ങാ​ടി, ഫൈ​സ​ൽ നി​ല​മേ​ൽ, ലാ​ലു ശൂ​ര​നാ​ട്, ഉ​ണ്ണി മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ്, സി​റാ​ജ് എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​െൻറ പ്രാ​ഥ​മി​ക ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കു​ള​ത്തൂ​പു​ഴ സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​റാ​ജ് കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക്ക് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:tabukSaudi Newsindian football associationgulf news malayalam
    News Summary - Tabuk became the home of the Indian Football Association (TIFA).
