Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി ക​ലാ​സം​ഘം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 9:36 AM IST

    സൗ​ദി ക​ലാ​സം​ഘം 'ത​ബൂ​ക്ക് ബീ​റ്റ്‌​സ് 2025' മെ​ഗാ ഷോ ​പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ദി ക​ലാ​സം​ഘം ത​ബൂ​ക്ക് ബീ​റ്റ്‌​സ് 2025 മെ​ഗാ ഷോ ​പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പൊ​തു​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സൗ​ദി ക​ലാ​സം​ഘം (എ​സ്.​കെ.​എ​സ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് മെ​ഗാ ഷോ ​ന​വം​ബ​ർ 28 ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ത​ബൂ​ക്കി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കും. 'ത​ബൂ​ക്ക് ബീ​റ്റ്‌​സ് 2025' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ​മേ​ള​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    'ത​ബൂ​ക്ക് ബീ​റ്റ്‌​സ് 2025' മെ​ഗാ ഷോ​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും എ​സ്.​കെ.​എ​സ് ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. എ​സ്.​കെ.​എ​സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഹ​സ്സ​ൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​റ്റു ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സോ​ഫി​യ സു​നി​ൽ, ഇ​ജാ​സ് ക​ള​രി​ക്ക​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഇ​ജ്‌​ലു, ഡോ. ​ഹാ​രി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ജേ​ഷ് ച​ന്ദ്രു പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മോ​ഹ​ൻ ബാ​ല​ൻ, വാ​സു വെ​ളു​ത്തേ​ട​ത്ത്, സീ​തി കൊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ, അ​ലി തേ​ക്കി​ൻ​തോ​ട്, ഡോ. ​ഇ​ന്ദു ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ഖാ​ജാ സാ​ഹ​ബ്, നൗ​ഷാ​ദ് ചാ​ത്ത​ല്ലൂ​ർ, റാ​ഫി ബീ​മാ​പ​ള്ളി, സാ​ദി​ഖ​ലി തു​വ്വൂ​ർ, സു​ൽ​ഫീ​ക്ക​ർ ഒ​താ​യി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ചു​ക്ക​ൻ, മ​ജീ​ദ് ഇ​ശ​ൽ മ​ക്ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. നി​സ്സാ​ർ മ​ട​വൂ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് എ​സ്.​കെ.​എ​സ് ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യും മ​റ്റ് ക​ലാ​ഇ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ദ​സ്സ് ന​ന്നാ​യി ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. ജ​മാ​ൽ പാ​ഷ, വി​ജേ​ഷ് ച​ന്ദ്രു, ഡോ. ​ഹാ​രി​സ്, റ​ഹീം കാ​ക്കൂ​ർ, ഖ​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഇ​ജ്‌​ലു, ജ​വാ​ദ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, മു​ജീ​ബ് ക​ൽ​പ്പ​റ്റ, സാ​ദി​ഖ​ലി തു​വ്വൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി ആ​ലു​വ, ഹ​സ​ൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മ​ൻ​സൂ​ർ ഫ​റോ​ഖ്, നി​സാ​ർ മ​ട​വൂ​ർ, വി​വേ​ക് പി​ള്ള, ആ​ശി​ർ കൊ​ല്ലം, ഹാ​ഫി​സ് ഹ​മീ​ദി, കാ​സിം കു​റ്റി​യാ​ടി, സോ​ഫി​യ സു​നി​ൽ, ര​മ്യ ബ്രൂ​സ്, മു​നീ​ർ താ​നൂ​ർ, റി​യാ​സ് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, മു​ബാ​റ​ക് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മു​സ്ത​ഫ മു​ഹ്‌​സി​ൻ, മാ​സി​ൻ ജ​മാ​ൽ പാ​ഷ, കോ​യ, സ​ബീ​ന റാ​ഫി, ന​ജീ​ബ് മ​ട​വൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​പാ​ല​പി​ച്ചു. വി​വി​ധ വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദാ​നു​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഫാ​സി​ൽ ഓ​ച്ചി​റ സ​ദ​സ്സി​നെ ചി​രി​പ്പി​ച്ചു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സൗ​ദി ക​ലാ​സം​ഘ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ൽ 230 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​ബൂ​ക്കി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള റ​ഹീം ഭ​ര​ത​ന്നൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ജേ​ഷ് ച​ന്ദ്രു, ട്ര​ഷ​റ​ർ റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് എ​സ്.​കെ.​എ​സ് പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    എ​സ്.​കെ.​എ​സി​ന്റെ പ്ര​ഥ​മ മെ​ഗാ ഷോ '​റി​യാ​ദ് ബീ​റ്റ്‌​സ് 2022' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ റി​യാ​ദി​ലും ര​ണ്ടാ​മ​ത് മ​ഹാ​മേ​ള 'ജി​ദ്ദ ബീ​റ്റ്‌​സ് 2024' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന 'ത​ബൂ​ക്ക് ബീ​റ്റ്‌​സ് 2025' ന് ​ശേ​ഷം വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ മ​റ്റു ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മെ​ഗാ ഷോ​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mega ShowSaudi ArabiaPoster ReleasedSaudi Kala Sangam
    News Summary - tabuk beats 2025 mega show
    Similar News
    Next Story
    X