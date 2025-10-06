Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസിറിയൻ സാംസ്കാരിക...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:12 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:12 PM IST

    സിറിയൻ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി റിയാദ് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള സന്ദർശിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Syrian Minister of Culture Dr. Muhammad Yassin Saleh in conversation with Saudi officials after visiting the
    cancel
    camera_alt

    സിറിയൻ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ഡോ. മുഹമ്മദ് യാസിൻ സ്വാലിഹ് 'റിയാദ് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള 2025' സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം സൗദി അധികൃതരുമായി സംഭാഷണത്തിൽ

    Listen to this Article

    റിയാദ്: ‘റിയാദ് വായിക്കുന്നു’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ പ്രിൻസസ് നൂറ ബിൻത് അബ്ദുറഹ്മാൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്നുവരുന്ന 'റിയാദ് അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള 2025' സിറിയൻ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ഡോ. മുഹമ്മദ് യാസിൻ സ്വാലിഹ് സന്ദർശിച്ചു.

    നിരവധി പ്രസാധക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പവലിയനുകൾ, പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക പവലിയനുകൾ, സാഹിത്യ, പ്രസിദ്ധീകരണ, വിവർത്ത അതോറിറ്റി പവലിയൻ, ഈ വർഷത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ പവലിയൻ എന്നിവ മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു. കൂടാതെ സൗദിയിലെ വിവിധ സാംസ്കാരിക സംരംഭങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിരവധി ബൂത്തുകളും കണ്ടു.

    പ്രദർശനത്തിന്റെ അനുബന്ധ പരിപാടികളെയും വായനക്കാരെയും സർഗ്ഗാത്മകരെയും പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒരു ഏകീകൃത സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന സംവേദനാത്മക ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ചും സിറിയൻ മന്ത്രിക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. മികച്ച സംഘാടനത്തെയും സന്ദർശകരുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കാളിത്തത്തെയും അറബ് സംസ്കാരത്തെയും പുസ്തകങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ സൗദിയുടെ മുൻനിര പങ്കിനെയും സിറിയൻ മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RiyadhSaudi ArabiaRiyadh International Book FairSyrian Minister2025
    News Summary - Syrian Culture Minister visits Riyadh International Book Fair
    Similar News
    Next Story
    X