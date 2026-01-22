Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 8:42 AM IST

    റി​യാ​ദി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി 'മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വ്

    റി​യാ​ദി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ‘മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വ്
    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ​ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​

    റി​യാ​ദ്: കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​െൻറ ത​നി​മ​യും മ​ല​ബാ​റി​െൻറ രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന ‘മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വ് (ചാ​പ്റ്റ​ർ-1)’ റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് പു​ത്ത​ൻ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ​ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ക​ല​യും സം​സ്കാ​ര​വും വി​രു​ന്നും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​മാ​യി മാ​റി. മൈ​ലാ​ഞ്ചി ഫെ​സ്​​റ്റ്, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഗെ​യി​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ പു​റ​മെ, ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും വ​നി​താ വി​ങ്ങും ഒ​രു​ക്കി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ൾ മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗ​സ​ൽ മെ​ഹ്ഫി​ൽ, മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, കോ​ൽ​ക്ക​ളി തു​ട​ങ്ങി മ​ല​ബാ​റി​െൻറ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​െൻറ ബി​രി​യാ​ണി​യും സു​ലൈ​മാ​നി​യും ഗ​സ​ലു​ക​ളും നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കാ​നും ഒ​രു​മി​ച്ചി​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വ് മാ​റി. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. സ​ദ​സ്സി​ന് മു​ന്നി​ൽ മാ​നാ​ഞ്ചി​റ​യു​ടെ ചി​ത്രം വ​ര​ച്ച് ആ​സാ​ദ് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി കാ​ണി​ക​ളു​ടെ കൈ​യ​ടി നേ​ടി.

    സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വേ​ങ്ങാ​ട്ട്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഉ​സ്മാ​ന​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ല്‍, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വെ​ള്ളേ​പ്പാ​ടം, പി.​സി. അ​ലി വ​യ​നാ​ട്, മ​ജീ​ദ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍, റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, ശ​മീ​ര്‍ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, മു​ജീ​ബ് ഉ​പ്പ​ട, സി​റാ​ജ് മേ​ട​പ്പി​ൽ, റി​യാ​സ് ചി​ങ്ങ​ത്ത്, ടി.​കെ. അ​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ (സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ), ബ​ഷീ​ർ മു​സ്‌​ലി​യാ​ര​കം (പാ​ര​ഗ​ൺ), ല​ത്തീ​ഫ് കാ​ര​ന്തൂ​ർ, കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ടി​യ​ങ്ങ​ൽ, ഷാ​ഫി, റ​ഹീം പു​തു​പ്പാ​ടി, മൈ​മൂ​ന അ​ബ്ബാ​സ്, നി​ഖി​ല സ​മീ​ര്‍, ഇ​ബ്രാ​ഹീം സു​ബ്ഹാ​ന്‍, അ​ബ്ബാ​സ് കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ, റ​ഹ്‌​മ​ത്ത് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ന​ദീ​റ ഷം​സു എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ഹൈ​ല്‍ അ​മ്പ​ല​ക്ക​ണ്ടി വേ​ദി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ജി​ല്ലാ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ല​ത്തീ​ഫ് മ​ട​വൂ​രി​നും ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​ക്കാ​യി ഗാ​ന​മെ​ഴു​തി​യ ഹു​സൈ​ൻ അ​മ്പ​ല​ക്ക​ണ്ടി​ക്കും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. സാ​ഹി​തി ടീ​മി​െൻറ കോ​ൽ​ക്ക​ളി​യും മെ​ഹ്ഫി​ൽ സം​ഘ​ത്തി​െൻറ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി. ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സു​ഹൈ​ൽ അ​മ്പ​ല​ക്ക​ണ്ടി ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും വ​നി​താ വി​ങ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഐ​ക്യ​വും സം​ഘ​ട​നാ മി​ക​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ സാ​ദി​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കു​ഞ്ഞോ​യി കോ​ട​മ്പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

