Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    24 Nov 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    24 Nov 2025 9:04 AM IST

    സ്വ​ര​ല​യ ക​ലാ​വേ​ദി സം​ഗീ​ത​സ​ന്ധ്യ അ​ര​ങ്ങേ​റി

    സ്വ​ര​ല​യ ക​ലാ​വേ​ദി സം​ഗീ​ത​സ​ന്ധ്യ അ​ര​ങ്ങേ​റി
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സ്വ​ര​ല​യ ക​ലാ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത​സ​ന്ധ്യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സ്വ​ര​ല​യ ക​ലാ​വേ​ദി സം​ഗീ​ത​സ​ന്ധ്യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ.​കെ ബാ​ദു​ഷ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി​നി​മ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഷാ​ഫി എ​പ്പി​ക്കാ​ട് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​സ​ർ മോ​ങ്ങം, ഖ​മ​റു​ദ്ധീ​ൻ, മ​ൻ​സൂ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, കി​ഷോ​ർ, മും​താ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ​മാ​ൻ, ശ​ബ്നം ജെ​ബി, ബീ​ഗം ഖ​ദീ​ജ, ആ​യി​ഷ, റൈ​സ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വാ​ദ​ക​രെ സം​ഗീ​ത സാ​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ശ്രീ​ജ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ നൃ​ത്ത​സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ഡാ​ൻ​സ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. നാ​സ​ർ മോ​ങ്ങം സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ജി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ.​കെ ബാ​ദു​ഷ (ചെ​യ​ർ), നാ​സ​ർ മോ​ങ്ങം (ക​ൺ​), ഷാ​ജി (ട്ര​ഷ)​, ഖമറുദ്ദീൻ (വൈസ് ചെയർ), കി​ഷോ​ർ (ജോ​. ക​ൺ​)

    പ്ര​വാ​സി ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും മി​ക​വു​റ്റ വേ​ദി​ക​ളും സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ പു​തു​വ​ഴി​ക​ൾ തു​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന സ്വ​ര​ല​യ ക​ലാ​വേ​ദി​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഇ.​കെ ബാ​ദു​ഷ, ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി നാ​സ​ർ മോ​ങ്ങം, ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി ഷാ​ജി, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖ​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ജോ​യി​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ കി​ഷോ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്റ്റേ​ജ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും പു​തു​ത​ല​മു​റ സം​ഗീ​ത​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി വ​ള​ർ​ത്താ​നും ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ക​ലാ, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കാ​നും സം​ഘ​ട​ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ‘പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം ശ​ക്ത​മാ​വു​ന്നു’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ പു​തു​ക്കി ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ്വ​ര​ല​യ ക​ലാ​വേ​ദി കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്.

