Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 6:18 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 6:18 AM IST

    ജെ​ബി​ൻ സാ​ബി​ഖി​ന് സ്വാ​നി​ന്റെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം

    ജെ​ബി​ൻ സാ​ബി​ഖി​ന് സ്വാ​നി​ന്റെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം
    ജെ​ബി​ൻ സാ​ബി​ഖി​നു​ള്ള സ്വാ​ൻ ഉ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹം​സ കീ​ട​ക്ക​ല്ല​ൻ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം നി​യോ ജി​ദ്ദ നി​ല​മ്പൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ട​ത്തി​യ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന കൂ​പ്പ​ണു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ക​ല​ക്ഷ​ൻ കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച നി​ല​മ്പൂ​ർ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ജി​ദ്ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ (സ്വാ​ൻ) അം​ഗ​മാ​യ നി​ല​മ്പൂ​ർ ച​ന്ത​ക്കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി കു​രി​ക്ക​ൾ ജെ​സി​ൻ സാ​ബി​ക്കി​ന് സൗ​ദി വെ​സ്റ്റേ​ൻ ഏ​രി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ (സ്വാ​ൻ) സ്നോ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ശ​റ​ഫി​യ്യ അ​ൽ റ​യാ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്ക് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ​ര​വ് സം​ഗ​മം സ്വാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​സി.​എ റ​ഹ്മാ​ൻ ഇ​ണ്ണി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ (ബാ​പ്പു​ട്ടി) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹം​സ കീ​ട​ക്ക​ല്ല​ൻ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. റ​ഫീ​ഖ് ചെ​മ്പ​ൻ, സ​മീ​ർ ക​ല്ലാ​യ്, ജി​ഷാ​ർ അ​ണ​ക്കാ​യ്, എം. ​ഷാ​ജി, പി.​എം ജാ​ബി​ർ, ഗ​ഫൂ​ർ ക​ല്ലാ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ ക​ല്ലാ​യ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​മീ​ൻ ഇ​സ്ലാ​ഹി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വി.​കെ സ​മീ​ർ, പി. ​ജാ​വി​ദ്, ആ​ഷി​ഖ് ക​ല്ലാ​യ്, സാ​മ്പു റ​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    TAGS:Gulf NewsAward WinnersAchievers Award
