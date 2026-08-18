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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Aug 2026 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2026 8:23 AM IST

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ സു​സ്ഥി​ര വ​ന​പ​രി​പാ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം

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    നാ​ല്​ കോ​ടി റി​യാ​ലി​െൻറ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു
    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ സു​സ്ഥി​ര വ​ന​പ​രി​പാ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം
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    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ സു​സ്ഥി​ര വ​ന​പ​രി​പാ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ദേ​ശീ​യ സു​സ്ഥി​ര വ​ന​പ​രി​പാ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്ക​മാ​യി. പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ലം, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​പ​മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി. മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ​മു​ശൈ​തി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ വ​ന​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ മ​രു​ഭൂ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ വി​രു​ദ്ധ കേ​ന്ദ്ര​വും അ​ൽ​മു​റൂ​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും ചേ​ർ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി നാ​ല്​ കോ​ടി റി​യാ​ലി​െൻറ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു. സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല, ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക.

    വ​ന​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​ഗ്ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, പ​രി​സ്ഥി​തി-​കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ക, നാ​ശോ​ന്മു​ഖ​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തി​നാ​യി ജി​യോ​ഗ്രാ​ഫി​ക് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സി​സ്​​റ്റം​സ് (ജി.​ഐ.​എ​സ്), റി​മോ​ട്ട് സെ​ൻ​സി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും, കാ​ട്ടു​തീ പ്ര​തി​രോ​ധം, നി​രീ​ക്ഷ​ണം, ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    പൊ​തു​ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ലാ​ഭേ​ച്ഛ​യി​ല്ലാ​ത്ത മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ന​യ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ൽ മു​റൂ​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​െൻറ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് വ​ന​സം​ര​ക്ഷ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ക​രു​ത്ത് പ​ക​രു​മെ​ന്നും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ സം​യോ​ജി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്നും ഉ​പ​മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി. മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ​മു​ശൈ​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:launchedSaudi ArabiaForestrysustainable
    News Summary - Sustainable forestry project launched in Saudi Arabia
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