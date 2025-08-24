Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    24 Aug 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    24 Aug 2025 6:49 AM IST

    റി​യാ​ദ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ട് വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്​

    ത്വാ​ഇ​ഫി​ൽ യ​ന്ത്ര ഊ​ഞ്ഞാ​ൽ പൊ​ട്ടി​വീ​ണ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് റി​യാ​ദ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്​ തീ​രു​മാ​നം
    സൗ​ദി​യി​ലെ ഒ​രു വി​നോ​ദ പാ​ർ​ക്കി​ൽനി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    റി​യാ​ദ്​: സു​ര​ക്ഷ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ റി​യാ​ദ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ര​ണ്ട് വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൾ അ​സീ​സ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. വാ​യു​വി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഈ ​വി​നോ​ദ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പൊ​തു​വി​നോ​ദ അ​തോ​റി​റ്റി ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. സു​ര​ക്ഷ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ത്ത​രം വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ യാ​തൊ​രു വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് റി​യാ​ദ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ മേ​ഖ​ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക്​ അ​യ​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ വി​നോ​ദ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​റി​യി​പ്പി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ സൗ​ദി​യി​ലെ ത്വാ​ഇ​ഫ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഒ​രു പാ​ർ​ക്കി​ൽ യ​ന്ത്ര ഊ​ഞ്ഞാ​ൽ പൊ​ട്ടി​വീ​ണ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ റി​യാ​ദ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്​ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​സ്തു​ത അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു ബാ​ലി​ക ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

