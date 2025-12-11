Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഓൺലൈൻ, സമൂഹ മാധ്യമ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 6:44 AM IST

    ഓൺലൈൻ, സമൂഹ മാധ്യമ ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം; ഒമ്പത് പേർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി

    text_fields
    bookmark_border
    ഓൺലൈൻ, സമൂഹ മാധ്യമ ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം; ഒമ്പത് പേർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി
    cancel
    Listen to this Article

    റിയാദ്: ഓൺലൈൻ, സമൂഹ മാധ്യമ ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കി സൗദി അറേബ്യ. ഭിന്നതക്ക് കാരണമാകുന്നതോ ദേശീയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് തുരങ്കം വെക്കുന്നതോ രാജ്യദ്രോഹമോ ഭിന്നതയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ എന്തും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് വിലക്കുന്ന നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണിത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏെതാരു മാധ്യമ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കും എതിരെ ശിക്ഷാനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു.

    ജനറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ മീഡിയ റഗുലേഷൻ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിെൻറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പ്രിൻറിങ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിങ് നിയമലംഘനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമിതി ഒമ്പത് വ്ലോഗർമാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ, ഓൺലൈൻ പബ്ലിഷിങ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. പൊതുസമാധാനം, ദേശീയ താൽപര്യം എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകോപനം, വിദ്വേഷം, ഭിന്നത എന്നിവ വളർത്തുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് നിയമപ്രകാരം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

    നിയമലംഘകർക്ക് പിഴ ചുമത്താനും ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അക്കൗണ്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ഉത്തരവിട്ടതായി അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏത് ഉള്ളടക്കത്തോടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം സ്വീകരിക്കുമെന്നും നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശനമായ ശിക്ഷാനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsCyber caseSurveillanceSocial Mediaillegal online content
    News Summary - Surveillance of online and social media content; Strict action taken against nine people
    Similar News
    Next Story
    X