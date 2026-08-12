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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 3:10 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 3:10 PM IST

    സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ സ​ൺ​ഡേ: മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യ ദി​നം

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    സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ സ​ൺ​ഡേ: മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യ ദി​നം
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    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​തേ​ത​ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​ലും പൂ​ർ​ണ ആ​ശ്വാ​സ​വും വി​ശ്വാ​സ​വും തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ച ദി​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച. ഒ​രേ ദി​വ​സം ത​ന്നെ മൂ​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തു എ​ന്ന​ത് കേ​ര​ള ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ സം​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കാം. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഈ ​ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ബി​ഗ് സ​ല്യൂ​ട്ട് അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    രാ​വി​ലെ, പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ച്ച നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യും ഗു​ണ്ടാ​നേ​താ​വു​മാ​യ അ​ർ​ജു​ൻ ആ​യ​ങ്കി​യെ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​വെ​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്തു. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​പ​ജി​ല്ല​യി​ലെ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി.​ഡി. സ​വ​ർ​ക്ക​റെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ൽ.​പി കു​ട്ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ താ​ല്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​െൻറ ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ, ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ സ​മ​രം ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ച് കൊ​ല്ല​ണ​മെ​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ടി.​ജി. മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സി​നെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്​​റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​നും ഒ​രു​പോ​ലെ കൈ​യ​ടി നേ​ടി​യ ദി​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ബ്​​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ർ​ജു​ൻ ആ​യ​ങ്കി​യെ​യും ടി.​ജി. മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സി​നെ​യും അ​നു​കൂ​ലി​ക്കാ​നും കേ​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ പ​ണം ന​ൽ​കാ​നും ആ​ളു​ക​ളു​ണ്ടാ​യ​തും, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ൾ തെ​റി​വി​ളി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​തും പ്ര​ബു​ദ്ധ കേ​ര​ള​ത്തെ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ചി​ല പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​രം ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും, മൂ​ന്ന് ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള കു​റ്റ​ക്കാ​രെ നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ‘സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ സ​ൺ​ഡേ’ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:sundaySecularsurgical
    News Summary - സ​ർ​ജി​ക്ക​ൽ സ​ൺ​ഡേ: മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യ ദി​നം
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