    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:09 AM IST

    ജ​ന​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക; പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​സ​ഭ

    ജ​ന​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക; പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​സ​ഭ
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ റി​യാ​ദ് ഘ​ട​കം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ജ​ന​സ​ഭ 2025’ൽ ​സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​ദ​സ്സു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ന​വ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​യും വി​ക​സ​ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ റി​യാ​ദ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ജ​ന​സ​ഭ 2025’ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​സാ​ഖ്‌ പാ​ലേ​രി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക്ഷേ​മ സൗ​ഹൃ​ദ വാ​ർ​ഡ്, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം, സു​താ​ര്യ​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ക്ര​മം, യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന തു​ട​ങ്ങി ബ​ഹു​മു​ഖ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ത്ത് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ക​സ​ന​രം​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ജ​ണ്ട​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന ജ​ന​സ​ഭ​യി​ൽ അ​ജ്മ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ആ​ലു​വ, അ​ഡ്വ. ജ​മാ​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് കു​ണ്ടൂ​ർ, നൈ​സി സ​ജാ​ദ്, ന​സീ​ഫ് ആ​ലു​വ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​ദ​സ്സി​െൻറ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​പി. ഷ​ഹ​ദാ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ല​ബീ​ബ് മാ​റ​ഞ്ചേ​രി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ആ​ബി​ദ് സെ​യി​ൻ റി​യാ​ദി​ലെ ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബാ​രി​ഷ് ചെ​മ്പ​ക​ശ്ശേ​രി സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജ​സീ​റ അ​ജ്മ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫ​ജ്‌​ന കോ​ട്ട​പ​റ​മ്പി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. റി​ഷാ​ദ് എ​ള​മ​രം, നി​യാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, എ.​പി. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ഫാ​റൂ​ഖ് മ​രി​ക്കാ​ർ, അം​ജ​ദ് അ​ലി, അ​ഹ്ഫാ​ൻ, അ​ഫ്സ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ബ​ഷീ​ർ രാ​മ​പു​രം അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Support Jana Paksha politics; Pravasi Welfare Jana Sabha
