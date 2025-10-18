Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 7:29 AM IST

    സു​ന്നി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് സ്‌​മാ​ർ​ട്ട് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​രീ​ക്ഷ ഇ​ന്ന്

    സു​ന്നി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് സ്‌​മാ​ർ​ട്ട് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​രീ​ക്ഷ ഇ​ന്ന്
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സു​ന്നി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന സ്‌​മാ​ർ​ട്ട് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്രി​ലി​മി​ന​റി പ​രീ​ക്ഷ ഇ​ന്ന് (ശ​നി​യാ​ഴ്ച) ന​ട​ക്കും. ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി​യി​ലെ മ​ദ്ര​സ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും നേ​രെ​ത്തെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്‌​ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തു​ന്ന​ത്.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മോ​റ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന്റേ​യും സു​ന്നി റൈ​ഞ്ച് ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​നി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ​ഗ്‌​ധ സ​മി​തി​യാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​രീ​ക്ഷ​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ സെ​ൻ​ട്ര​ലു​ക​ളി​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്രി​ലി​മി​ന​റി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഫൈ​ന​ൽ പ​രീ​ക്ഷ ന​വം​ബ​ർ 29 ന് ​തെ​രെ​ഞ്ഞ​ടു​ത്ത കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് സ​ഖാ​ഫി മു​ക്കം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ് കു​റ്റി​യാ​ടി, ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​സ​ലാം വ​ട​ക​ര, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ​ർ പ​ന്നി​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

