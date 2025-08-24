Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവേ​ന​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 7:10 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 7:10 AM IST

    വേ​ന​ൽ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്തി​ന് വി​ട; 11 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​ന്ന്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, ജി​ദ്ദ, ത്വാ​ഇ​ഫ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ അ​ധ്യ​യ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക
    വേ​ന​ൽ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്തി​ന് വി​ട; 11 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​ന്ന്​ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും
    cancel

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ന് (ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച) പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തെ 11 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​ന്ന്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ക. മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, ജി​ദ്ദ, ത്വാ​ഇ​ഫ് എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ആ​ണ്​ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക.വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 17 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ത​ന്നെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ​യും മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും ജോ​ലി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20, 21 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചു. ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.

    സൗ​ദി​യി​ലെ വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 60 ല​ക്ഷ​ത്തി​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും വി​വി​ധ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 24 ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് മു​നാ അ​ൽ​അ​ജ്​​മി പ​റ​ഞ്ഞു.മ​ക്ക, മ​ദീ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും ജി​ദ്ദ, ത്വാ​ഇ​ഫ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 ന് ​സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് അ​ൽ​അ​അ്​​ജി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. 9.20 കോ​ടി റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് 75 പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​തി​ന​കം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. സം​യോ​ജി​ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 15,000 ത്തി​ല​ധി​കം സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വ​ക്താ​വ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​നാ​യി പു​രു​ഷ-​സ്ത്രീ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​ടു​ത്തി​ടെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​താ​യി അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സം​ഘ​ടി​ത​വും ഉ​ത്തേ​ജ​ക​വു​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണി​ത്. ഇ​ത് അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശ​ക്ത​മാ​യ തു​ട​ക്കം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​വും മാ​നു​ഷി​ക​വു​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:StudentsSchoolsGulf Newssummer vacationSaudi Arabia Newsends
    News Summary - Summer vacation ends; students in 11 districts will return to schools today
    Similar News
    Next Story
    X