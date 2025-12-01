Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    1 Dec 2025 6:32 PM IST
    സൗദിയിൽ വേനലിന്​ അറുതി, തണുപ്പുകാലത്തി​ന്റെ വരവായി

    തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങളില്ലാത്ത വർഷമാണ്​ 2025 എന്ന് കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം
    യാംബു: സൗദി അറേബ്യയിൽ വേനൽക്കാലം അവസാനിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തി​ന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും താപനിലയിൽ ക്രമാനുഗതമായ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്​. ഡിസംബർ ഒന്ന്​ മുതൽ രാജ്യത്ത് ശൈത്യകാലത്തി​ന്​ തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന്​ ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വക്താവ് ഹുസൈൻ അൽ ഖഹ്താനി വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്​. കാലാവസ്ഥമാറ്റം സുഖകരവും താരതമ്യേന സ്ഥിരതയുള്ളതുമാണ്​. തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത വർഷമായിരുന്നു 2025 എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഈ ശൈത്യകാലം​​ പൊതുവെ തണുപ്പിന്​ കാഠിന്യം കുറവായിരിക്കും. തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും വരുംദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്തി​ന്റെ മിക്ക മേഖലകളിലും താപനില ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറഞ്ഞു വരും. താപനിലയിൽ കുറയുന്നതി​ന്റെ പ്രാരംഭ സൂചകങ്ങൾ ഇതിനകം എങ്ങും പ്രകടമായിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ മാസം സാധാരണയായി ഏറ്റവും മഴയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ ശരാശരിയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കുമെന്നും പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്​. എങ്കിൽ പോലും ഇത്തവണ തണുപ്പ് കഠിനമാകാനിടയില്ല.

    ശനിയാഴ്ച വരെ ജിസാൻ, അസീർ, അൽ ബാഹ, മക്ക മേഖലകളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴക്കും ആലിപ്പഴ വർഷത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്​. മദീന, ഹാഇൽ, തബൂക്ക്, അൽ ജൗഫ്, വടക്കൻ അതിർത്തി മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊടിയും മണലും ഇളക്കിവിടും വിധം കാറ്റ് ശക്തിയായി വീശാനുമിടയുണ്ട്​. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മൂടൽ മഞ്ഞിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

