Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘സു​ൽ​ത്താ​നോ​ണം'...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 1:43 PM IST

    ‘സു​ൽ​ത്താ​നോ​ണം' ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സു​ൽ​ത്താ​നോ​ണം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദി​ലെ പ്രി​ൻ​സ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ സി​റ്റി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സു​ൽ​ത്ത​ാനോ​ണം’ ഓ​ണ​പ്പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ലെ പ്രി​ൻ​സ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ സി​റ്റി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ‘സു​ൽ​ത്ത​നോ​ണം’ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ആ​ശു​പ​ത്രി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ കൂ​ടാ​തെ അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​കൂ​ടി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ വി​വി​ധ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റു​ക​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങേ​റി. ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗം സാ​ജ​ൻ ചാ​ണ്ടി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സാ​ജി​ദ് ഒ​താ​യി, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹാ​ഷിം, നി​സാം, ഫാ​സി​ൽ, ദി​ലീ​പ്, ഷി​ബി​ൻ, ശ്യാ​മി​ലി, സു​മി​ത, അ​നി​ത എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. ന​ഴ്സു​മാ​രാ​യ അ​ഞ്ച​ന, ചൈ​ത​ന്യ, നി​ഷ, ജോ​സ്‌​മി, മെ​ൽ​ബി, അ​ഞ്ജ​ലി, അ​ഞ്ചു, ഹ​ർ​ഷ, വ​രു​ൺ, ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ, സൗ​മ്യ, ബ​ബി​ത എ​ന്നി​വ​ർ ക​ല, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sultansaudinewsgulfattention
    News Summary - 'Sultan' gets attention
    Similar News
    Next Story
    X