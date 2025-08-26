Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 7:14 AM IST

    സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ദി​ച്ചു; കൊ​ടും​വേ​ന​ലി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ

    സൗ​ദി​യി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 നാ​ണ് ശ​ര​ത്കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം
    സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ലും മ​റ്റു ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ദി​ച്ച​തോ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ നേ​രി​യ മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും കൊ​ടും​വേ​ന​ലി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യേ​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച് പു​ല​ർ​ച്ച അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ൽ തെ​ക്ക​ൻ ച​ക്ര​വാ​ള​ത്തി​ൽ സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം വെ​ളി​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ലം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​യ​താ​യി ജി​ദ്ദ ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ക്ര​മേ​ണ മി​ത​മാ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും, വേ​ന​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും, ചൂ​ട് കു​റ​യു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും മ​ഴ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ​യും സൂ​ച​ന​യാ​യാ​ണ് സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ചൂ​ടി​ന് പെ​ട്ടെ​ന്ന് കു​റ​വു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്നും താ​പ​നി​ല​യി​ലെ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​ട​യാ​ളം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ​യം. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 നാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ര​ത്കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും താ​പ​നി​ല​യി​ൽ നേ​രി​യ കു​റ​വ് മാ​ത്ര​മേ വ​രും ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ജി​ദ്ദ ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സൂ​ര്യ ര​ശ്മി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തും പ​ക​ൽ ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യു​ന്ന​തും രാ​ത്രി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ന്ന​തും കാ​ര​ണം പ​ണ്ട് കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ബി​ക​ൾ സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ് ഒ​രു ന​ല്ല ല​ക്ഷ​ണ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​താ​യി ജി​ദ്ദ ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മ​ജീ​ദ് അ​ബൂ സ​ഹ്‌​റ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​റേ​ബ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​ട​യാ​ള​മാ​ണ് സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര​ത്തി​ന്റ വ​ര​വ്.

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ര​മേ​ണ​യു​ള്ള വ​ര​വി​ന്റെ​യും സൂ​ച​ന​യെ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ന​ക്ഷ​ത്രം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. പു​രാ​ത​ന കാ​ലം മു​ത​ൽ പ​ഴ​മ​ക്കാ​ർ സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം നോ​ക്കി​യാ​ണ് വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ലം ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നും കൃ​ഷി​ക്കും വേ​ട്ട​യാ​ട​ലി​നും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ​മ​യം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തും സു​ഹൈ​ലി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ്.

    സി​റി​യ​സി​ന് ശേ​ഷം ആ​കാ​ശ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും തി​ള​ക്ക​മു​ള്ള ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​ണ് 'ക​നോ​പ്പ​സ്' എ​ന്ന അ​പ​ര​നാ​മ​ത്തി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സു​ഹൈ​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം. ഭൂ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 313 പ്ര​കാ​ശ​വ​ർ​ഷം അ​ക​ലെ​യാ​ണി​ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സു​ഹൈ​ൽ എ​ത്തി എ​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ട് പൊ​ടു​ന്ന​നെ ചൂ​ട് കു​റ​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് ജ്യോ​തി ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. വ​രു​ന്ന ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും സൗ​ദി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ മാ​റ്റം പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ക. സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ൽ ആ​കാ​ശ​ത്ത് സു​ഹൈ​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ 40 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ശൈ​ത്യ​വും 100 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ത​ണു​പ്പു​കാ​ല​വും ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പൊ​തു​വെ ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

