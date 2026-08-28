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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 9:13 AM IST

    സു​ഗ​താ​ഞ്‌​ജ​ലി ആ​ഗോ​ള കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം: സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

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    സു​ഗ​താ​ഞ്‌​ജ​ലി ആ​ഗോ​ള കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം: സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
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    റി​യാ​ദ്​: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സു​ഗ​താ​ഞ്‌​ജ​ലി ആ​ഗോ​ള കാ​വ്യാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​െൻറ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ള്ള​ത്. പ്ര​ശ​സ്ത ക​വി ക​ട​മ്മ​നി​ട്ട​യു​ടെ ക​വി​ത​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​രാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ ആ​ലാ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ല്പ​ര്യ​മു​ള്ള സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 31-ന​കം ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. മ​ത്സ​രം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​തി​നാ​യി +966 500 942167 എ​ന്ന വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    റി​യാ​ദ്​: സാ​മൂ​ഹി​ക, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​റി​െൻറ പ്ര​ഥ​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും നി​ല​വി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ താ​ഹ കൊ​ല്ലേ​ത്തി​െൻറ ആ​ക​സ്​​മി​ക വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. മി​ഷ​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​ത്​ താ​ഹ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ വേ​ർ​പാ​ട്​ വ​ലി​യ ന​ഷ്​​ട​മാ​ണെ​ന്നും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ സ്​​റ്റീ​ഫ​ൻ അ​നു​ശോ​ച​ന​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:registrationgulfSugatanjaliSugatanjali Global Poetry Competition
    News Summary - Sugatanjali Global Poetry Competition: Saudi Chapter Registration Begins
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