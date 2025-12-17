Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസുഡാനി പൗരനെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 10:10 AM IST

    സുഡാനി പൗരനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു, മൂന്ന് സൗദി പൗരന്മാരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    സുഡാനി പൗരനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു, മൂന്ന് സൗദി പൗരന്മാരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി
    cancel
    Listen to this Article

    മക്ക: വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി പ്രവാസിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മൂന്നു സൗദി പൗരന്മാരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സുഡാനി പൗരന്‍ മുഹമ്മദ് മഹ്‌മൂദ് അല്‍ഫക്കി അല്‍അജബിനെ വീട്ടില്‍ കയറി വെടിവെച്ചുകൊലപ്പെടുത്തിയ സൗദി പൗരന്‍ അഹ്‌മദ് ബിന്‍ അബ്ദുല്ല ബിന്‍ അലി അല്‍ശംറാനി, കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതില്‍ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകയും കൃത്യം നടത്താന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത ബന്ദര്‍ ബിന്‍ മൂസ ബിന്‍ അബ്ദു അല്‍രിസ്ഖി അല്‍ഖര്‍നി, മഹ്ദി ബിന്‍ യഹ്‌യ ബിന്‍ മുഹമ്മദ് അവാജി എന്നിവര്‍ക്ക് മക്ക പ്രവിശ്യയിലാണ് ഇന്ന് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്. കവര്‍ച്ച ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മൂന്നംഗ സംഘം സുഡാനിയും സുഹൃത്തുക്കളും കഴിയുന്ന താമസസ്ഥലത്ത് അതിക്രമിച്ചു കയറി കൊലപാതകം നടത്തിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsSaudi Citizensshot deadSudan citizen
    News Summary - Sudanese citizen shot dead, three Saudi citizens executed
    Similar News
    Next Story
    X