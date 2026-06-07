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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 8:02 AM IST

    സ്​​റ്റു​ഡ​ൻ​റ്​​സ്​ ഇ​ന്ത്യ ഖോ​ബാ​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​െൻറ അ​ൽ അ​ഹ്സ പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര

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    സ്​​റ്റു​ഡ​ൻ​റ്​​സ്​ ഇ​ന്ത്യ ഖോ​ബാ​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​െൻറ അ​ൽ അ​ഹ്സ പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര
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    സ്​​റ്റു​ഡ​ൻ​റ്സ് ഇ​ന്ത്യ ഖോ​ബാ​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ൽ അ​ഹ്സ​യി​ലേ​ക്ക് നടന്ന

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ആ​ത്മീ​യ പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: പ​ഠ​നം, ആ​ത്മീ​യ​ത, നേ​തൃ​ത്വ​പാ​ട​വം, കൂ​ട്ടാ​യ്മ, വി​നോ​ദം എ​ന്നി​വ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സ്​​റ്റു​ഡ​ൻ​റ്​​സ്​ ഇ​ന്ത്യ ഖോ​ബാ​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ൽ അ​ഹ്സ​യി​ലേ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ആ​ത്മീ​യ പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 40-ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും 10 മെൻറ​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യാ​ത്ര ദ​മ്മാം സ​ഫാ പാ​ർ​ക്കി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ൽ അ​ഹ്സ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ഠ​ന​വേ​ദി​യാ​യി ഈ ​യാ​ത്ര മാ​റി. യാ​ത്ര​യ്ക്കി​ട​യി​ൽ റൈ​ജു അ​ൽ അ​ഹ്സ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു ന​ൽ​കി.

    ജു​മു​അ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൊ​ട്ടാ​ര​മാ​ണ് സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​െൻറ നി​ർ​മാ​ണ ഭം​ഗി​യും പൈ​തൃ​ക​വും നേ​രി​ട്ട​റി​ഞ്ഞ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി, ഫൈ​സ​ൽ ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​െൻറ ച​രി​ത്ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ സ്ട്രോ​ബെ​റി ഫാ​മും അ​ന​സി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഈ​ത്ത​പ്പ​ന​ത്തോ​ട്ട​വും സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. സ്ട്രോ​ബെ​റി വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ലും ഫാം ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലും ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​കൃ​തി​ര​മ​ണീ​യ​മാ​യ ഹാ​ങ്ങി​ങ് ബ്രി​ഡ്ജ് (തൂ​ക്കു​പാ​ലം) സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ൽ റ​ഷീ​ദി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ വി​നോ​ദ-​നേ​തൃ​ത്വ വി​കാ​സ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ശ്വാ​സം, നേ​തൃ​ത്വ​പാ​ട​വം, പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണം, ഭൗ​തി​ക-​ആ​ത്മീ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്ത​ത്.

    പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ജ​വാ​ദ പ​ള്ളി​യും പാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ന​മ​സ്കാ​ര​വും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് സം​ഘം യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ​ഠ​ന​യാ​ത്ര​യ്ക്ക് ഫ​ന​ദ്, ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മെൻറ​ർ​മാ​രാ​യ റ​ഹ്സ, റ​സീ​ന, സ​ൽ​വ, ര​ജ്ന, ഫാ​ത്തി​മ, മ​ജ്ബൂ​റ എ​ന്നി​വ​രും ആ​ർ.​പി മാ​രാ​യ അ​ഫ്ര, ഷാ​നി​ബ, ഷാ​ദി എ​ന്നി​വ​രും യാ​ത്ര​യി​ലു​ട​നീ​ളം സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:Studentsstudents indiastudy toural ahsaKhobar
    News Summary - Students India Khobar Chapter's Al Ahsa Study Tour
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