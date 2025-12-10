Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightയാം​ബുവി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 2:45 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 2:45 PM IST

    യാം​ബുവി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും മ​ഴ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    മരങ്ങൾ കടപുഴകി ⊿ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ടു​പാ​ട്
    യാം​ബുവി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും മ​ഴ​യും
    cancel
    camera_alt

    യാംബു​വി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ലു​ണ്ടാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    യാം​ബു: യാം​ബുവി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​റ്റും മ​ഴ​യും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലും. യാം​ബൂ അ​ൽ ന​ഖ്‌​ൽ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​യോ​ടൊ​പ്പം ആ​ലി​പ്പ​ഴ​വ​ർ​ഷ​വും ഉ​ണ്ടാ​യി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ ഏ​ഴി​നും എ​ട്ടി​നും ഇ​ട​യി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു കാ​റ്റ് വീ​ശി​യ​തെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 41.2 മി​ല്ലി മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ പെ​യ്​​തു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​തി​ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യാംബു​വി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ലു​ണ്ടാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ൾ

    കു​റ​ച്ചു സ​മ​യം മാ​ത്രം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ൽ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ധാ​രാ​ളം വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ട​പു​ഴ​കി. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​ക​ളും ഭി​ത്തി​ക​ളും ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ്റും കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു. ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു. വെ​യ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ൾ​ക്കും കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചു. പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു. ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഷോ​പ്പി​ങ്​ മാ​ളി​െൻറ ജ​നാ​ല​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ പ​ര​സ്യ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണു. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ലാ​ണ്​ ഇ​തെ​ല്ലാ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ റോ​ഡു​ക​ളും പ​രി​സ​ര ഇ​ട​ങ്ങ​ളും ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ളാ​യി. ഗ​താ​ഗ​തം പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും കു​ടു​ങ്ങി.

    യാം​ബൂ​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ധി ന​ൽ​കി. ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. യാം​ബൂ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റും വെ​ള്ളം പ​മ്പു​ചെ​യ്ത് വ​റ്റി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rainyambustrong wind
    News Summary - Strong winds and rain in Yambu
    Similar News
    Next Story
    X