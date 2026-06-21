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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 9:55 AM IST

    മ​ക്ക​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത

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    വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു കൂ​ടി​യ മ​ഴ​യു​മു​ണ്ടാ​വാം
    മ​ക്ക​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത
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    മ​ദീ​ന: മ​ക്ക​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഇ​രു വി​ശു​ദ്ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ചി​ല ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നൊ​പ്പം അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ മ​ണ​ലും പൊ​ടി​യും ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ക്ക പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും കാ​റ്റി​െൻറ സ്വാ​ധീ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ക.

    പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ന് പു​റ​മെ ജി​സാ​ൻ, അ​സീ​ർ, അ​ൽ ബ​ഹ എ​ന്നീ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നൊ​പ്പം ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ട് കൂ​ടി​യ മ​ഴ​യ്ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്നു. ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ, മ​ധ്യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 20 മു​ത​ൽ 45 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ദി​ശ​യി​ൽ നി​ന്ന് വ​ട​ക്കോ​ട്ട് ഉ​പ​രി​ത​ല കാ​റ്റ് വീ​ശാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ തെ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റ്റി​െൻറ വേ​ഗ​ത കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​വി​ടെ വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 12 മു​ത​ൽ 32 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും കാ​റ്റ് വീ​ശു​ക​യെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Strong thunderstorms possible in Mecca and Medina
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