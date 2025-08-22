Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 7:58 AM IST

    മ​ക്ക പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ്

    മ​ക്ക പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ്
    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് ആ​ഞ്ഞു​വീ​ശി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മ​ക്ക പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് വീ​ശി. ജി​ദ്ദ അ​ട​ക്കം മ​ക്ക പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റോ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് ആ​ഞ്ഞു​വീ​ശി​യ​ത്. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ മു​ൻ​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ട്ട​തി​നാ​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു. പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നൊ​പ്പം ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നും മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ട​ലോ​ര​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന തി​ര​മാ​ല​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും നേ​ര​ത്തേ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഠി​ന​മാ​യ ചൂ​ടാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ക്ക പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. മ​ക്ക, ജി​ദ്ദ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ന്ന​ലെ ആ​ഞ്ഞു​വീ​ശി​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും ഇ​ന്ന് മു​ത​ൽ മ​ഴ ഉ​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​റി​യി​പ്പും എ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:meccaSaudi Arabia Newsgulf news malayalamstrong storm
