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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 July 2026 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 7:44 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം

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    സൗ​ദി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം
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    യാം​ബു: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യി ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ എ​ട്ട്​ വ​രെ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് വീ​ശി​യ​ടി​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ക്ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​ദീ​ന, അ​ൽ ബാ​ഹ, അ​സീ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ന​ജ്‌​റാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ജി​ദ്ദ മു​ത​ൽ ജി​സാ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള തീ​ര​ദേ​ശ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ കാ​റ്റ് വ്യാ​പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് വീ​ശി​യ​ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ശ്ചീ​ന ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു. കാ​റ്റി​െൻറ സ്വാ​ധീ​നം മൂ​ലം ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ആ​റ് അ​ടി വ​രെ ഉ​യ​രാ​ൻ ഇ​ട​യു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ താ​പ​നി​ല​യി​ലും വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:UAEStrong dust stormMeteorology Department
    News Summary - സൗ​ദി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം
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