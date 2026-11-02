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Madhyamam
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    ബിനാമി ഇടപാടുകൾ തടയാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമാക്കുന്നു

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    സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​ക​രു​ത്
    ബിനാമി ഇടപാടുകൾ തടയാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമാക്കുന്നു
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    റി​യാ​ദ്: വാ​ണി​ജ്യ ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്നു. ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വി​പ​ണി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ്രോ​ഗ്രാം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ഗ്രാം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്ത വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ (സി​ജ്ൽ തി​ജാ​രി) ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ന്റെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, ബി​സി​ന​സ്സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് പു​തു​ക്കു​ക​യും അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ലാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നി​വ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​വ ആ​ണെ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കൂ​ടാ​തെ, വേ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ സ്ഥാ​പ​നം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വേ​ത​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ക​രാ​റു​ക​ൾ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ൽ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, അ​ന​ധി​കൃ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ജോ​ലി​ക്ക് വ​രാ​തി​രി​ക്കു​ക, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക, സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ത്ത വ്യ​ക്തി​ക്ക് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യ​തോ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യോ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ അ​ധി​കാ​ര​മോ ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പേ​യ്മെ​ന്റ് മാ​ർ​ഗ്ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ൽ ഇ​ൻ​വോ​യ്സു​ക​ൾ ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ക​യും സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ടി​ങ് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ്ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​ർ​ബി​നാ​മി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ത​ട​യാ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്നു.

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    News Summary - Stricter conditions for institutions to prevent benami transactions
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