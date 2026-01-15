Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    15 Jan 2026 8:34 AM IST
    Updated On
    15 Jan 2026 8:34 AM IST

    അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി

    മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ
    അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി
    റി​യാ​ദ്: നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും കൈ​മാ​റു​ന്ന​തും ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡേ​റ്റ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യു​ടെ ന​ഗ്​​ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡേ​റ്റ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ക, ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് ആ​ക്‌​സ​സ് ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ണ്.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത നേ​ട്ട​ത്തി​നാ​യോ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് ദ്രോ​ഹം ചെ​യ്യാ​നോ വേ​ണ്ടി സെ​ൻ​സി​റ്റീ​വ് ആ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് അ​തീ​വ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. കു​റ്റം തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യാ​തൊ​രു​വി​ധ ഇ​ള​വു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ്യ​ക്തി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ല​വി​ലു​ള്ള ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണം. വ്യ​ക്തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചോ​ർ​ച്ച​യോ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​മോ ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡേ​റ്റ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

